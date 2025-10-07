焦點股》富喬：Open AI放大招引爆AI需求 直衝漲停

富喬受惠玻纖布需求強勁，營運轉強。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕繼輝達砸千億美元投資OpenAI，OpenAI斥資3000億美元向甲骨文採購算力之後，OpenAI再放大招，與超微達成重磅協議，超微將提供AI晶片給OpenAI，每年規模高達數百億美元，OpenAI並可獲認股權證，最多能認購超微10%股票，Open AI的豪擲手筆令AI前景充滿想像空間，AI相關概念股今日噴出，上游玻纖布材料富喬（1815）股價直衝漲停。

截至10:10分左右，富喬漲停，漲停價74.6元，成交量逾10.9萬張，漲停委買張數逾3.6萬張。

富喬看好市場需求，積極進行擴產，今年提高資本支出，富喬指出，針對AI伺服器所需關鍵高階材料Low DK已完成專利布局並量產，逐漸提高Low DK先進製程產能比重，800G交換器及M8高階CCL（銅箔基板）所需次世代Low DK產品也通過客戶認證，Low DK先進製程產能比重有望倍增，到第四季可提升至50%以上。

