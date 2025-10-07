賴總統：台積電不是半導體的全部 願助美國成為AI世界中心

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，今於美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，今於美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。賴總統表示，他必須謙虛地說，台積電不是半導體生態系的全部，美國還是居於龍頭地位，台灣很樂意共同協助美國再工業化，並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國再度偉大。

對於台美在先進科技、晶片製造和人工智慧等領域的經濟夥伴關係如何發展，賴清德表示，台灣科技產業的確有不錯表現，這是台灣數十年來產官學研共同合作，及台灣人民支持下的結果。

賴清德續指，他必須謙卑地說，台積電或台灣半導體產業只是生態系的一部分，並不是全部，整個半導體生態系包括：美國是創新、研發、設計，同時也是最大的市場；日本有材料和設備，韓國有快速記憶體，台灣是晶圓的邏輯製造，荷蘭擁有重要的半導體製造設備。

賴清德指出，整個半導體生態系裡面美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位。面對未來人工智慧時代來臨，整個半導體生態系每個國家都非常重要，美國還是要繼續領先全世界，台灣很樂意跟美國一起努力，共同協助美國再工業化，並成為人工智慧的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。

賴清德說，台灣也把半導體產業看成是對世界未來繁榮的重要責任，所以台灣政府支持台積電去美國、日本及德國投資。未來美國在再工業化及成為人工智慧世界中心的時候，相信台積電一定可以扮演關鍵角色。

美國保守派意見領袖賽斯頓（Buck Sexton）近日訪台專訪賴清德總統，今於美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」播出。（總統府提供）

