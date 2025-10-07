聯邦政府關門衝擊 全美逾4000航班延誤

美國聯邦政府關門影響，全美週一（6日）超過4000航班延誤。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯邦航空管理局（FAA）週一（6日）表示，由於美國聯邦政府停擺，人員配置問題導致紐華克、丹佛等多個機場受影響，據統計，全美單日超過4000航班延誤。

《CNBC》報導，在政府關門期間，約有1.3萬名空中交通管制人員和約5萬名運輸安全管理局（TSA）人員仍必須上班，但卻無法領取應得的薪資。美國運輸部官員透露，自政府關門以來，空中交通管制人員請病假的人數明顯增加。

美國運輸部長達菲（Sean P. Duffy）表示，上週政府停擺以來，某些地區的空中交通人員有時少了一半。達菲直言，人員減少將導致航班延誤，並補充，如果病假的人數持續增加，空中交通流量將減少至現有人力能維持空中安全的水位。

FAA指出，人員配置問題影響了紐華克、鳳凰城、丹佛、拉斯維加斯等眾多機場的航班。根據FlightAware，週一美國有超過4000個航班延誤，其中丹佛機場29％的抵達航班延誤，紐華克機場19％的航班延誤，拉斯維加斯機場15％航班延誤。天氣因素也影響了部份航班。

美國總統川普（Donald Trump）將交通問題作為與民主黨在應對政府關門的焦點，切斷了對紐約、伊利諾州等藍州的氣候專案、地鐵、隧道和公共交通總計超過280億美元（約新台幣8517.6億元）的援助。

達菲在紐華克自由國際機場舉行的記者會上討論了機場關閉的影響，紐華克自由國際機場是服務紐約大都會區的三大機場之一，也是美國聯合航空（United Airlines）的主要樞紐。達菲在記者會中提到，工作人員都很擔心，自己是否拿得到薪水，有些人甚至開始有疑問，本身壓力就很大，已經累得筋疲力盡，難道還要再去找另一份工作。

工會則在週一提醒員工，罷工可能會導致開除，這是違法的行為。公會表示，現在比以往任何時刻都來得重要，應該繼續提供始終如一、高水準的公共服務。必須避免任何可能會對工會、這一職業產生不良影響的行為。

美國聯邦政府在2019年停擺35天，在這段期間內，由於領不到薪資，機場管制人員的缺勤次數有所增加，導致一些機場安檢的等待時間變長。當局被迫減少紐約的空中交通，給議員帶來的壓力，要求他們迅速結束僵局。時任眾議院議長、民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）在當時表示，政府關門將美國的領空推向了「崩潰的邊緣」。

代表聯合航空、達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines）和西南航空（Southwest Airlines）的航空貿易組織警告，在政府關門導致的資金短缺期間，系統可能需要放慢速度，進而降低效率，並將影響旅客。

