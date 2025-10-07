對公司忠誠換一場空！51歲主管被裁員 才知退休金會縮水「這麼多」

即便在公司身居高位，但退休後的生活也絕非想像中的穩定安泰。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後靠年金和退休金過著悠閒自在的生活，是不少人的夢想，不過若被公司裁掉，退休金也會跟著變少，人生規劃恐怕會瞬間崩潰。日本一名51歲男子菊池健一（化名）就遇到了這種狀況，原先擔任部長職務的他，被公司要求提前退休，實質上就是裁員，儘管好不容易找到新工作，但不只薪水變少，試算過後連未來的退休金也會比之前少，他心中描繪的安穩晚年藍圖，因裁員而徹底瓦解。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享案例，健一在一家大型製造商擔任部長，他一路升遷順利，部下信任、上司器重，自認為是公司內地位穩固、前景可期的人。然而迎接他的，卻是以「提前退休」為名的公司重組通知，說起來很好聽，但實際上就是裁員通知。

健一抱怨：「從沒想過這事會發生在我身上。我把一切都奉獻給工作，連董事職位都指日可待，也一直覺得自己是同事們敬重的存在。沒想到公司竟以業績不振為由，輕易地要我走人。」

雖然陷入震驚，但健一腦中第一個閃過的念頭，是「接下來的生活該怎麼辦」？他2個孩子雖然都已經出社會工作，但家中房貸還剩下約15年才能還清。健一的原先計畫是：在65歲前繳清房貸，退休金完全不動，當作老後保險，只靠年金生活。

主要是日本年金機構今年寄來的通知上寫著，健一自65歲起可領取約每月20萬日圓（約4.1萬元新台幣）的年金，他認為這應該夠用了，不過在諮詢理財專家時，卻發現這其實是一場重大誤會。健一說：「我這才知道上頭的金額只是『名目金額』（未扣稅前）。雖然仔細想想也算合理，但以前根本沒多想過。」

理財專家當場告訴他：「實際到手大概只有每月17萬日圓（約3.49萬元新台幣）。」短短3萬日圓（約6168元新台幣）的落差，一年就是36萬日圓（約7.4萬元新台幣），10年360萬日圓（約74萬元新台幣），20年達720萬日圓（約148萬元新台幣），健一不禁焦慮起來。而這焦慮，隨著被提前退休變得更深。

由於過去的薪資較高，健一遲遲找不到適合的新工作，最後找到了一家小公司內定，但他卻猶豫不決，因為若以新工作的薪資來計算的話，工作到60歲，未來能領的年金也比原先估計少了每月約3萬日圓。換句話說，原本健一以為能領20萬日圓的名目金額，實際上只有17萬日圓，如今實際到手則只剩大約14萬日圓（約2.87萬元新台幣）。

健一坦言：「到底該接受將來每月少3萬日圓的現實，還是再努力找份好工作？我真的不知道該怎麼辦了。」

