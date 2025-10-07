外媒揭台灣人避難包裝什麼？她拒買中國製產品理由曝光！

台灣人日常生活中，長期面對颱風、地震、海嘯與軍事入侵等威脅，不少人會準備避難包預防萬一。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人日常生活中，長期面對颱風、地震、海嘯與軍事入侵等威脅，因此當美國在台協會（AIT）今年6月呼籲台灣民眾準備避難包時，這個話題也引起了台灣社會討論與關注。外媒就以「你的避難包有什麼」為題，走訪了幾位將「危機準備」視為生活一部分的台灣民眾，並詢問他們的避難包都裝了些什麼？更發現不少人的避難包會避免購買中國製產品，有名受訪者揭露了理由:「每次我買到『中國製造』的東西，我都會想：這筆錢可能會變成一顆用來攻擊我們的子彈。」

《華爾街日報》報導，在AIT發布「避難包開箱」貼文後，避難包線上銷量暴增，各大商店紛紛設置防災用品專區，網紅也紛紛拍片示範「避難包裡應該放什麼」。台灣政府也發布新版《全民防衛手冊》，新增避難包打包清單，但報導也點出，並非所有台灣人都有做好準備，因此詢問了幾位將「危機準備」視為生活一部分的台灣民眾，並詢問他們包包裡究竟裝了些什麼、又為什麼這樣準備。

首位民眾是38歲的Yuki Huang，對於Yuki Huang和她的孩子們而言，防災準備本身就是一種教育。她的家庭參與一個鄉村自學團體，戶外探險課程是其中的重要環節。而Yuki Huang2年前參加了一門民防課程，這讓她意識到「規劃登山行程」與「準備緊急撤離」其實是相通的概念。她曾和孩子們討論各種突發情況的應對方式，包括若在山上缺糧缺水該如何處理，或地震時該往哪裡避難。

Yuki Huang的避難包必備物品包括：可保暖的緊急毯，以及「LifeStraw」濾水吸管，這能邊喝水邊過濾雜質。而她4歲的兒子Khian-khian Huang雖背不動裝備，但堅持在避難包內帶上玩具鴨「Yaya」，因為他想在睡覺時抱著Yaya。

再來是32歲的時尚顧問Ting-ho Lai，她是在今年春天正式成為一名「末日準備者（prepper）」。起因是她的其中一隻貓被診斷出糖尿病。當她想到若台海爆發戰爭，兩隻都已11歲的老貓可能會被遺留、受苦甚至喪命時，內心深感恐懼。而獸醫給她的忠告是：「要保護你的貓，首先要確保你自己能活下來。」

Ting-ho Lai強調：「重要的是把防災融入生活，而不是讓自己變成那種『全副武裝的軍事狂人』。」她也盡量避免購買中國製產品。她說：「每次買中國貨時，我都會想：『我的錢正在幫他們造出另一顆子彈，用來對付我們。』」她的逃生包中還包括一些預防性物品，例如緊急毯與頭燈，並把避難包分成「急救、補給、保暖」等類別整理。她也隨身攜帶地圖以節省手機電力，還放進伴侶的照片，作為情感上的支持。

60歲的Yen Chin-chih則是「防災準備」的老手。早在25年前，她就因親身經歷1999年發生九二一大地震，開始儲備糧食與應急物資，現在每當地震導致大樓晃動時，她仍會驚慌失措。

如今，她的廚房堆滿瓶裝水，床底藏著應急糧食，櫥櫃裡塞滿了罐頭和耐儲存的食物，有些標明可以保存到2054年。她還有收音機、備用手機、行動電源、發電機與太陽能板，甚至連輻射偵測器、空氣品質監測器與緊急照明都一應俱全。她用電子表格精確記錄各項物資的保存期限、花費與熱量含量。這些裝備至少她花了1萬美元（約新台幣30.7萬元）。

再來是33歲的Kyle Hu，他是名退役特戰軍人，並在2022年俄烏戰爭爆發後創立了民防訓練公司，他的逃生包價值近4000美元（約新台幣12.3萬元），光是一件防雨外套就要900美元（約新台幣2.7萬元）。他說：「沒有人喜歡戰爭，但我們仍必須準備。」他的避難包內有足夠維持3天生存的水與能量棒，並備有防毒面具、頭盔、防彈背心與迷彩服。但他警告一般民眾別輕易穿軍裝，「像軍人一樣穿著，反而會引起注意。這些東西只有在真的需要時，才用來隱蔽與保命。」

Kyle Hu同樣拒絕購買中國製品：「在我處於高風險狀況下時，我需要能百分之百可靠的裝備。」他直言，台灣遠未做好應對中國入侵的準備，「這永遠不夠，我希望大家不要認為這種可能性為零。即使只有1%，我們也需要做好準備。」

另一名自學媽媽Chang Hsin-yin指出，兒子Li Chen-ho為登山露營準備的背包，在緊急情況下也能派上用場。她認為教導7歲兒子學會為長途健行打包裝備，也是一種防災教育。

Chang Hsin-yin認為，登山就像模擬撤離狀況，山上沒有水、沒有電、沒有食物。她說。Li Chen-ho最近準備登山時，準備了睡袋、換洗衣物、水壺與即食米飯，還帶了6顆滷蛋，那是兒子最愛的「行軍糧」。

