魏哲家中秋連假聽這場演唱會 被稱「全場最大咖」

2025/10/07 08:56

魏哲家中秋連假現身李翊君4日在台北小巨蛋舉辦《翊起聽見愛》演唱會。（資料照）魏哲家中秋連假現身李翊君4日在台北小巨蛋舉辦《翊起聽見愛》演唱會。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家在中秋節連假，難得有空享受一下假期的休閒之樂，上週六晚間，他被目睹去觀賞一場演唱會，被稱為該演唱會「全場最大咖」。

台積電在中秋連假前以1400元新高價收盤，以魏哲家持股6825張計算，個人身價約95.55億元，預期今天股價若漲，持股市值將更高。

情歌傳唱天后李翊君4日在台北小巨蛋舉辦《翊起聽見愛》演唱會，這也是她首度登上小巨蛋舞台，全場人潮爆滿，李翊君演唱經典華語金曲與瓊瑤組曲、台語神曲組曲等等，並驚喜邀請國寶級布袋戲歌后西卿同台合唱〈苦海女神龍》，為演唱會掀起一波高潮。

魏哲家難得現身演唱會，他被目睹與宏碁（2353）董事長陳俊聖同行，業界友人推測，他可能是受陳俊聖之邀，因宏碁旗下宏碁資訊（6811）的業務與演唱會息息相關，陳俊聖也是宏碁資訊的董事長，他在2005年至2013年擔任台積電全球行銷業務資深副總，與魏哲家頗有交情。

