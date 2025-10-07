兩樣情！日迎「女首相」日股飆逾1%突破48500點，日圓貶破150。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕高市早苗當選執政黨自民黨總裁、有望成為日本首位女首相，她所支持的財政與貨幣刺激措施的「高市經濟學」立場牽動市場，日圓續貶，觸及150.61，而日股則續揚逾1%，突破48500點。

日經225在週一飆漲4.75%，收47944點後，週二續揚，開盤直接突破48000點，以48281點開出，上漲337點，或0.7%，指數開高走高，來到48527點，上漲583點，或1.21%，截至台北時間8點16分，報48451點，漲506點或1.06%。

而日圓則續貶，開盤小升，以150.24開出，不過，在賣單釋出，日圓由升轉貶，早盤觸及150.61，截至台北時間8點33分報150.56。

64歲的高市早苗在上週六贏得自民黨總裁選舉，預料將成為日本首位女性首相。她在自民黨五位黨魁候選人中，對財政與貨幣的立場是最為寬鬆的，外界普遍認為她在前首相安倍晉三過世後，依然力挺「安倍經濟學」的刺激政策，這因此點燃市場的「高市交易」，也就是做多股市、做空日本公債，尤其是較長天期債券。

高市的當選提振了日本經濟成長預期，但同時也引發對債券供給增加的擔憂，並降低日銀本月升息的可能性。

