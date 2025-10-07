AI折舊風暴來襲 ? 基金經理警告 : 資料中心3年內恐全面啟動

美國大企業耗鉅資建設AI資料中心，但基金經理人卻警告，資料中心3年內恐全面折舊。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近年來，人工智慧基礎設施蓬勃發展，是推動美國股市飆升與經濟增長的主要動力來源。美國前四大CSP資本支出，包括亞馬遜、Google、微軟、Meta等企業，在2024年資本支出總額已超過2000億美元（約新台幣6兆元），2025年預估將超越3000億美元（約新台幣9.1兆元），遠高於全球半導體業資本支出。

對此，避險基金 Praetorian Capital創辦人庫柏曼（Harris Kuppy Kupperman）卻警告，大企業大舉建置的資料中心，可能不出3年就進入折舊，這讓他更加質疑，超大手筆的AI支出是否合理。

請繼續往下閱讀...

《MarketWatch》報導，庫柏曼透過簡單計算得出一項驚人的估算：若要支撐目前美國主要科技巨頭的資料中心支出，大型科技公司 （hyperscalers） 需要創造4800億美元（約新台幣14.6兆元）的收入，若要支撐明年的支出，則需高達1兆美元（約新台幣30.4兆元）。

但他近期與多位資料中心內部人士，包括設計師、業主與貸方交流後，發現自己的看法其實「還不夠悲觀」，因為他過去假設的「10年折舊週期」完全錯誤。

根據最新觀察，資料中心的實際使用壽命最短僅3年、最長約10年，平均遠低於傳統基建資產的折舊年限，其原因在於冷卻系統、電力配置、伺服機櫃與 GPU 設計的技術演進過於迅速，幾乎每隔一至兩年就被新世代硬體淘汰。

庫柏曼稱，這意味著整個AI資本支出結構，應該採用更快的折舊曲線，否則財報將被高估。而根據他的推算，整個產業目前每月的支出約300億美元（約新台幣9135億元），但營收卻僅略高於10億美元（約新台幣304億元），形成嚴重的現金流不匹配。

庫柏曼指出，這種情況仍未計入即將於2026年 陸續完工的新資料中心，數百億美元的新設施都必須創造額外收益才能合理存在。他形容，這種投資與回報之間的落差，將在未來幾年成為金融市場的「隱形地震帶」。

在他看來，AI建設的總支出相當於美國GDP的1.5%，若計入乘數效應，對整體經濟貢獻可達2%，這是目前美國經濟在其他領域放緩時，仍能維持成長的重要支撐。同時他也警告，一旦資金來源放慢或信貸緊縮，情勢將迅速逆轉。

因為AI與鐵路的興衰極為相似，都是資本密集型的系統性工程。一旦資金停止，建設放緩，AI受益股就會被拋售，財富效應消失，消費趨緩，金融恐慌可能擴散至整個經濟體系。

但不同的是，鐵路能運行數十年，AI資料中心幾乎在建成後就過時，資本破壞會更加劇烈。這場潛在的「折舊風暴」，也讓市場開始質疑AI產業的資金循環結構。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法