日本「鴿后」上位、日圓暴跌 ! 華爾街空頭被打臉 曝150還不是最甜價

高市早苗勝選，使得外匯市場瞬間重定價，華爾街多家銀行做的日圓多頭交易迫調整部位。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高市早苗（Sanae Takaichi）還沒正式上任，就讓日圓提前「崩盤」，這次被打臉的是整個華爾街。外媒報導，就在不久前，「做空美元」仍是華爾街最擁擠的共識交易，許多基金以「做多日圓」作為主要策略，預期日本央行（BoJ）即將收緊貨幣政策。

但日本政壇的突發變局在上週末震撼全球市場，投資人爭相買進看跌日圓部位，這導致包括UBS、花旗、摩根士丹利在內的華爾街多家投行相繼被迫調整部位，暫時撤出日圓多頭交易，而選擇權交易員對日圓的看漲情緒，也達到3年多以來最低，並預測日圓至少可能持續下跌至160。

請繼續往下閱讀...

據報導，高市早苗意外勝出，幾乎篤定成為日本史上首位女性首相，這一結果令全球市場措手不及，使外匯市場瞬間重定價。

《高盛》（Goldman Sachs）直言，幾乎沒有人、包括媒體、政治分析師、反對黨，甚至自民黨內部人士預料到這個結果，這使得外匯市場「瞬間」重定價。主要原因是她的長期主張是以擴張性財政政策來刺激經濟，這讓投資人擔憂，未來日本貨幣政策將更偏向寬鬆與「弱日圓政策」。

這項消息也導致短期選擇權市場出現劇烈變化，一週期風險逆轉（risk reversal）從先前有利於日圓急遽轉向美元而飆升至44個基點，為3年來第3個最悲觀的水準，顯示市場交易員對日圓的看漲情緒降至谷底。市場認為，日圓至少可能持續下跌至160，直到日本央行介入。

其中，德意志銀行的外匯主管薩拉維洛斯（George Saravelos）從華爾街最大的美元多頭變成了最大的美元空頭之一，現在他的客戶對這種逆轉感到不太高興。

薩拉維洛斯指出，日本通膨問題受到政治關注，但高市早苗的經濟思維與傳統路線不同，她主張日本通膨屬於「成本推動型」而非「需求拉動型」，認為應以財政救濟而非升息來應對物價壓力，甚至曾暗示可能下調消費稅。這意味著，市場期待的日本央行進一步「升息」可能延後，日圓短期難以受惠。

高盛外匯策略師 Michael Cahill 也在最新報告中表示，該行已止損關閉日圓多頭部位，損失約230點（pips）。他指出，高市早苗的勝出幾乎未被市場定價，這結果導致美元兌日圓在開盤初期快速上漲1.5%至2%，市場短期波動風險將維持在高檔。

高盛預期，未來數月日本的財政風險溢價仍將存在，使得此次日圓貶值的影響「比以往更持久」。

華爾街一度一致認為「美元疲軟、日圓升值」是下半年主旋律，但如今這項共識交易正全面翻轉。日圓兌美元匯率6日跌破150關鍵價位，為兩個多月以來的最低水準，部分分析師預測，日圓至少可能持續下跌至160，直到日本央行介入。

專家指出，外匯市場的劇烈波動，折射出投資人對日本新政府政策方向的高度不確定性。若高市政府採取積極財政刺激、延續寬鬆貨幣環境，日圓或將持續承壓。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法