日本最會賺的上班族！三菱商事連3年坐榜首 這「薪水」稱霸五大商社

「日本最賺職場」排行，三菱商事的員工以平均年薪突破2000萬日圓蟬聯第一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本五大商社在日本具有極高的知名度與良好的企業形象，加上薪水優渥，是日本大學生認同的「黃金招聘單位」。日媒公布一項調查，日本高薪企業中，五大商社全上榜，但當中三菱商事的員工平均年薪達2091萬日圓（約新台幣422萬元）位居第一，為連續3年穩坐冠軍寶座。

日本知名財經媒體《Diamond Online》公布了最新「2024年高薪商社、批發企業年收入排行榜」，五大商社的平均年薪全超過1600萬日圓（約新台幣323萬元），在日本業界中屬頂尖水準，在全體上市企業排名中也是名列前茅。

第一名三菱商事（Mitsubishi Corporation），員工平均年薪為2091.0萬日圓，比前一年增加約151.6萬日圓（約新台幣30.62萬元）。值得注意的是，三菱商事在全產業綜合年薪排行榜名列第二，是日本少數員工平均年薪突破2000萬日圓（約新台幣404萬元）的企業之一。

第二名為三井物產（Mitsui & Co.）員工平均年薪為1899.9萬日圓（約新台幣383萬元）、年增341萬日圓（約新台幣68萬元），在綜合排行榜中則名列第5。

第三名為住友商事（Sumitomo Corporation）員工平均年薪為1758.8萬日圓（約新台幣355萬元），較去年上升1個名次，年增153.1萬日圓（約新台幣30.9萬元）。

第四名伊藤忠商事（Itochu Corporation）員工平均年薪 1753.6萬日圓（約新台幣354萬元），略低於去年1730.1萬日圓（約新台幣349萬元），排名下滑1位。

第五名丸紅（Marubeni Corporation）員工平均年薪1654.7萬日圓（約新台幣334萬元）、名次不變，但薪水較前一年增加60.8萬日圓（約新台幣12.2萬元）。值得注意的是，僅伊藤忠是前5名榜單裡，唯一總部設於大阪的商社，其他皆在東京。

日媒指出，這五大商社的共同特徵是員工規模龐大，皆為4000至5000人以上的超大型企業，並連續3年都出現在這項調查中，體現在日本企業中獨特的高薪體系與全球化競爭力。

據報導，這五大商社的員工平均薪資優於一般企業，其高階主管的待遇也同樣優渥。其中，伊藤忠商事株式會社以壓倒性優勢獲勝，薪資超過1億日圓（約新台幣2019萬元）的高階主管高達14人，較三井物產9人、住友商事7人、三菱商事5人、丸紅4人、雙日4人，出現明顯分化。

數據顯示，日本上市公司的高階主管，年薪超過1億日圓有1109人。在整體商社，包括伊藤忠商事、三井物產、住友商事、三菱商事、丸紅商事、雙日商事、巖谷商事、加賀電子、三住集團控股、Trusco Nakayama、第一光商、豐田通商、Happinet等公司，高階主管年收入超過1億日圓的人員共有87人。

