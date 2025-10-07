退休後想增加收入怎麼辦？「這5招」讓你不回職場也能賺

退休族在多年的工作與生活中，或許會累積了不少「東西」，但其中許多已不再需要，而把這些東西出清，是個增加額外收入的方法之一。示意圖（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在工作了多年之後，人們很容易憧憬那種輕鬆又愜意的退休生活，而退休金對多數人來說是支撐老後生活的「最後一道防線」，但若退休金不夠用該如何是好?其實，不必重返全職工作，也能透過多種方式補貼收入、找到新價值。外媒就整理出了5個不必重返全職工作，也能透過賺錢的管道。

據《Go banking rates》報導，首個是「把熱情變成收入來源」，若你有一個能在退休後投入更多時間的興趣，這其實可能變成你的副業，讓創意同時轉化成現金流。像是擅長木工，可以開個小副業製作傢俱或兒童玩具；若熱愛料理，可以開辦小型外燴服務，或在當地農夫市集販售手作美食。許多興趣都能輕易變成商機。

其次是「分享專業與經驗」，在職場的多年歷練中，你累積了大量的專業知識與技能。退休後，這些都能幫你賺進額外收入。若你是某個產業的專家，可以考慮接顧問案；若你曾是教師，也能提供家教服務。而顧問工作的好處是，能夠自行安排時間與接案量，像是每週只工作10小時而非40小時，當你是自己的老闆，一切時間與報酬都由你自己掌控。

再來是「傳遞你的智慧」。除了職場知識，你的人生經歷本身也蘊藏價值。許多年輕人正在尋找人生方向，而你的故事可能正能啟發他們。但如何將人生經驗變現？報導建議，可以寫書、開部落格，甚至成為社群媒體上的意見領袖。許多退休人士在社群平台上分享人生建議，吸引成千上萬的年輕粉絲追隨。

之後是「幫助他人」。若是剛退休、身體仍相當健康的人，可以藉由幫忙他人賺點外快。許多年長鄰居可能需要人幫忙開車去看醫生、代買日用品。與其麻煩住得遠或太忙的孩子，這些更年長的人也許更願意付一點酬勞請你幫忙。

最後是「出清你不再需要的東西」。在多年的工作與生活中，或許會累積了不少「東西」，但其中許多已不再需要。如果你的孩子都已搬出去住，那些留在家中的舊家具、物品其實也派不上用場。仔細想想哪些東西你仍珍惜、會用，其他的則可以出售。

報導強調，全職工作的結束，並不代表不能再從工作中獲得收入。只要跳脫傳統思維，仍可以在退休後創造額外收入，並同時獲得成就感與生活樂趣。

