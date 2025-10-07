高雄三民區房屋買賣逆勢開紅盤 移轉棟數居冠

三民區躍居高雄市房屋買賣移轉棟數之冠。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕今年前三季高雄市房屋買賣移轉棟數比去年同期大減34%，三民區今年的房屋買賣移轉棟不僅衝上高雄市第一，且比去年同期相比仍增加。

今年前三季高雄市房屋買賣移轉棟共2萬3374棟，其中人口居高雄市第二名的三民區，房屋買賣移轉棟數達4150棟居全市之冠，遙遙領先第二名的楠梓區2877棟。若與去年前三季相比，三民區今年買賣移轉棟數增加166棟，在全台灣房市降溫之際，反而逆勢成長4.1%，格外引人矚目。

相較於高雄市其他房市熱區有台積電、亞洲新灣區等話題炒熱，三民區多年來缺乏話題性，卻默默挺住這波冰凍期，房仲業者分析，三民區人口密集、生活機能佳，區內有各級學校與醫療機構，近三年較明顯變化是軌道運輸投入營運，尤其去年環狀輕軌全線通車，在三民區就設了5個站，這幾個輕軌站讓周邊交通條件明顯改善，很多人都指名優先選擇輕軌站旁的標的，「以前大家罵在塞車的大順路上蓋輕軌，現在輕軌通車後，居民慢慢感受到便利性，連大順路的車流也變得更快」。

此外，高雄台鐵地下化工程已經完工，在三民區增設了3個地下通勤車站，也有助於車站旁的建案去化速度。

