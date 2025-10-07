黃金漲瘋了！飆破3900美元再創新高 驚人目標價曝光

黃金價格週一（6日）飆升至每盎司3900美元以上的歷史新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（6日）飆升至每盎司3900美元以上的歷史新高，主因是市場預期聯準會（Fed）本月將降息，以及美國、法國與日本的經濟與政治不確定性持續升溫。瑞銀（UBS）在最新報告預測，金價在今年底前將升至每盎司4200美元

黃金現貨價勁揚 1.8%，報每盎司 3956.19 美元，盤中稍早曾觸及 3969.91 美元的歷史高點。

請繼續往下閱讀...

12 月交割的美國黃金期貨上漲 1.7%，報每盎司 3976.3 美元。

Marex 分析師邁爾（Edward Meir）指出，法國的政治動盪、日本因通膨疑慮導致的公債殖利率攀升，以及美國政府持續關門，這些因素共同推動金價持續走強。

法國新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）才上任短短不到一個月就請辭，進一步加深該國的政治危機。

與此同時，美國政府關門進入第6天，白宮則警告，可能將大規模裁減聯邦員工。

金價今年迄今已大漲50%，創下歷史新高。支撐金價飆升的因素包括市場預期聯準會降息、各國央行持續買進黃金、避險需求強勁，以及美元整體走弱。現貨金價在3月首次突破每盎司3000美元，9月底則突破3800美元關卡。

邁爾補充說：「現在金價距離每盎司4000美元已非常接近，這也顯示部分基金可能正試圖推高價格，衝向那個整數關卡。」

在低利率環境和經濟不穩定時期，本身不孳息的黃金很受歡迎。

投資人目前預期，聯準會本月會議將降息25個基點（ 1碼），並在12月再降息25個基點。

瑞銀在一份報告中指出：「我們認為，黃金進一步上漲的理由不僅基於基本面，也包括市場動能，因此預測金價在今年底前將升至每盎司4200美元。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法