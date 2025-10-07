卡奴大翻身！她靠3招理財 從負債300萬變千萬富翁

韓裔女韓羅絲（Rose Han），近日透露，一度負債10萬美元，靠著3個理財技巧，如今存款已破百萬美元。（擷取自Daily Mail）

〔財經頻道／綜合報導〕卡奴大翻身，1名曾是華爾街金童，年薪逾10萬美元（約新台幣308.9萬元）韓裔女韓羅絲（Rose Han），近日透露，由於奢華的生活，加上高額學貸款，一度負債10萬美元，隨著經濟覺醒，靠著3個理財技巧，10年後，不僅擺脫卡奴，且現存款已破百萬美元（約新台幣3089萬元）。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，韓羅絲大學畢業後，在華爾街１家大型全球投資公司做外匯交易員，雖然年薪可達10萬美元（約新台幣303.8萬元），但仍是「月光族」。



生活如此拮据，主要是畢業時已背負高額學貸，加上平時過著奢華生活，喜歡買昂貴衣服，去高檔餐廳就餐，所有這些花費，她都用信用卡支付，由於她從不去查看銀行帳戶，僅顧及當下，最後欠款達10萬美元。

直到2014年末，韓羅絲說，她終於「經濟覺醒」，那時她意識到，努力工作卻存不到錢，讓她很難過。她說，「１個週五的夜晚，當我正要洗個熱水澡去除１週的疲憊，這時，老闆打電話給我，讓我回辦公室發１封緊急報告。當我在那個寒冷的冬夜，坐在進城的地鐵，我發現１個殘忍事實，我的生活完全沒有自由。」她說，「儘管我為工作獻出所有，可是如果不使用信用卡，我連１次旅行都付不起。」

此後，她開始學習理財，讀了幾百本書，在網上搜集大量資料，甚至上課學習，她辭去華爾街工作，嘗試不同的職業和兼職，包括在房地產業工作，做會計師等。

最終，她領悟３點理財技巧，首先，她先著重設立1個初級的2000美元（約新台幣6.07萬元）緊急使用金，接著，她開始償還信用卡並設立目標：存下3到6個月的生活開銷資金。

有了「經濟基礎」後，她開始投資股票，每個月用一小筆資金購買指數基金。她說，她不記得最開始時放了多少錢，但這筆錢很少，她說，「我當時仍在償還帳務中，沒有那麼多錢。指數基金的好處，是你剛開始時不需要投入很多錢，投個幾百塊美元也行。」

韓羅絲相信「平均成本法」，她每月設置自動投入一筆固定金額至股市，而不是依股市行情來做投資。她說，正是這樣的持續性，為她的帳戶累積7位數存款。

她說，「我告訴每個人，不要等到存到幾千美元，以你現在存到的錢開始，哪怕每月僅投入100美元。」她說，「選1個低價的指數基金，先從小額開始，讓你感到自在，然後透過每月自動投資（dollar-cost average）的方式，進行定期定額投資。」

她強調，投資不是“挑選熱門股票”或“把握市場時機”，而是“持續存錢，讓股市隨著時間的推移發揮作用”。

「這就是像我這樣的普通人成為百萬富翁的方式，」她補充道。

