黃金將成為澳洲第2大資源收入來源！估2025年出口額突破1.2兆。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著黃金每盎司近4000美元，黃金將取代液化天然氣，成為澳洲第2大資源收入來源，路透報導，預計2025年會計年黃金將成為繼鐵礦石之後，第2大最有價值的資源出口產品，出口額將增加120 億澳元（約新台幣2419.2億元），達到 600億澳元（約新台幣1.21兆）。

報導指出，澳洲工業部在9月季報中表示，隨著澳洲出口更多黃金且價格更高，預計在截至 2026 年 6 月的當前會計年，澳洲的黃金出口額將達到600億澳元。

這將超過澳洲液化天然氣出口收入，預計本會計年液化天然氣出口收入將降至540億澳元（約新台幣1.089兆），明年將降至480億澳元（約新台幣9676.8億元），原因是油價下跌。

金價週一創下歷史新高，週二金價一度來到3977.45美元，逼近4000美元。

黃金價格與澳洲大多數資源出口的趨勢相反，烏克蘭戰爭爆發後，能源價格飆升，能源價格恢復正常，導致澳洲資源出口收入下降，2022-2023 年澳洲資源出口收入達到創紀錄的 4600億澳元（約新台幣9.27兆）以上。

預計本會計年澳洲資源和能源出口總收入將下降5%至3690億澳元（約新台幣7.44兆），明年將進一步下降至3540億澳元（約新台幣7.14兆）。

報告指出，由於貿易壁壘不斷上升，且美國貨幣政策仍處於中性限制水平，大宗商品市場預計全球經濟成長將放緩。

鐵礦石仍是澳洲資源出口收入的基石，未來兩年將佔所有資源和能源商品收入的25%以上。

整體而言，澳洲的鐵礦石收益仍呈下降趨勢，預計2025-26年將下降39億澳元（約新台幣786.24億元）至1130億澳元（約新台幣2.28兆），2026-27年將下降至1030億澳元（約新台幣2.08兆）。

