市場鬆口氣！國際油價止跌 專家「這原因 」認漲勢有限

〔財經頻道／綜合報導〕OPEC+宣布11月的增產幅度低於預期，這緩解了市場對供應增加的一些擔憂。國際油價週一（6日）上漲約1%，不過由於需求前景依舊疲軟，預料短線漲幅仍將受到限制。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲0.81美元，漲幅1.33%，收每桶61.69美元。

布蘭特原油期貨上漲0.94美元，漲幅1.46%，收每桶65.47美元。

Lipow Oil Associates總裁李波（Andrew Lipow）表示：「市場認為實際上將流入市場的原油量，遠低於OPEC+所宣布的數字，因為部分成員國產能已經接近極限。」

OPEC、俄羅斯及部分小型產油國於週日（5日）宣布，11月將每日增產13.7萬桶，與10月增幅相同。儘管市場長期擔憂供應過剩風險，但這次的增產幅度仍屬溫和。

PVM Oil Associates分析師瓦爾加（Tamas Varga）指出，這次溫和的增產決定，正值委內瑞拉出口回升、庫德族經由土耳其的石油輸送恢復，以及中東地區11月出貨的原油仍有部分未售出的情況。

對2025年第四季原油需求疲弱的預期，是限制油價上漲的另一個因素。

美國能源資訊署（EIA）上週表示，截至9月26日當週，美國原油、汽油與蒸餾油庫存皆高於預期，反映煉油活動與需求放緩。

IG集團首席市場分析師博尚（Chris Beauchamp）表示：「若我們看到產量穩定回升，油價的下跌空間可能會受到限制。接下來關鍵在於美國經濟能否在2025年底至2026年間重新加速成長，這將對需求帶來極大幫助。」

