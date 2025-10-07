年薪252萬47歲精英！「2因素」嘆再努力也無法過舒適生活。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日益沉重的退休金負擔，正在壓垮勞工階級，年薪1200萬日圓（約新台幣252萬元）的47歲精英原田隆（化名）表示，自從當上經理後，就不再領加班費，平時還要自掏腰包請下屬吃飯，加上房貸，每月生活已捉襟見肘，如今隨著小孩教育費增加，加上年金制度改革，預計2029年9月起，厚生年金保險費每月將增加9150日圓（約新台幣1922元），感嘆「無論我多麼努力，都無法過著舒適的生活」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，原田就職於大型上市公司，年薪約1200萬日圓，雖然收入不菲，但他背負著房貸，兩個孩子也即將參加國中入學考試，生活並不寬裕。

原田表示，自從幾年前擔任經理以來，就不再領加班費了，除了自己的工作之外，他需關注部屬的心理健康，傾聽他們的心聲，有時還會用自己的零用錢帶他們出去吃飯。

如今隨著兩個孩子也即將參加國中入學考試，教育費也將跟著增加，加上2025年6月，年金制度改革，逐步提高厚生年金保險及其他退休金標準月給付額的上限，意味著原田隆稅後工資將變少。

報導指出，厚生年金保險的保險費率因都道府縣而異，以東京為例，原田的年收入約為1200萬日圓，其中240萬日圓為獎金，那麼他的月薪就是80萬日圓（約新台幣16.8萬元），由於目前的保費上限是65萬日圓，保險費率為9.15%，因此，原田月薪每月要扣5萬9475日圓（約新台幣1萬2489元）的保險費。

不過，65萬日圓的限額將分階段提高，2027年9月將提高至68萬日圓（約新台幣14.28萬元），2028年9月將提高至71萬日圓（約新台幣14.91萬元），2029年9月將提高至75萬日圓（約新台幣15.75萬元）。

就原田的情況而言，他的月薪為80萬日圓，超過了增加的上限，因此到2029年，他的厚生年金保險費將增至6萬8625日圓（約新台幣1萬4411元），這意味著每月保費將增加9150日圓。

原田說，從整個家庭預算來看，每月19150日圓可能不會產生太大影響，但我無法減少房貸還款或給妻子的生活費，而且從現在開始教育費用只會增加。

「到頭來，減少的是我的零用錢。無論我怎麼努力，我都覺得不會輕鬆」。

專家表示，原生年金保險上限提高，以後領取的退休金也會增加，但真的會增加嗎？

據厚生勞動省稱，對於月薪75萬日圓以上的人來說，保險費每月將增加9100日元，如果這種情況持續10年，他們將能夠終身領取每月增加約5100日圓（約新台幣1071元）的養老金。

提高上限後，原田的負擔在10年內將增加109.2萬日圓（9100日圓×12個月×10年）。

如果每月領取的退休金增加約5100日圓，那麼不考慮扣除額或稅金的簡單計算就是109.2萬日圓÷5100日圓，也是約214個月，也就是說需要約17.8年才能收回增加的負擔。

