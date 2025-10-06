蝦子被捲入關稅網 美國買家苦哈哈、知名連鎖餐廳倒嘞

美國蝦價格飆升，成為川普貿易政策對產業價格產生重大影響的首批食品之一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於對美國最大蝦供應國印度徵收關稅，美國蝦價格飆升，成為川普貿易政策對價格產生重大影響的首批食品之一。英國金融時報報導，印度蝦類進口商Avanti Feeds上個月警告稱，美國最受歡迎的海鮮價格「並非緩慢上漲，而是大幅上漲」。來自另一個主要出口國厄瓜多爾的進口關稅平均高達21.9%。

去皮去筋帶尾白蝦的平均批發價格自4月以來上漲了21%，達到每磅6.25美元。今年夏天，川普因印度購買俄羅斯石油而對印度徵收了25%的關稅，8月又將關稅稅率翻倍，達到50%。

上個月，紅龍蝦餐廳將其著名的「無限量蝦」促銷活動改組為「終極省錢蝦」，一份15.99美元的套餐包含三道蝦菜。先前的促銷活動是讓食客以20美元的價格無限量享用兩道自選蝦主菜，這導致這家海鮮連鎖店在第三季度虧損1100萬美元，並最終破產。

海鮮商品價格報告機構Undercurrent News的策略主管Gary Morrison表示，雖然餐廳和雜貨店在關稅生效前提前進口冷凍蝦，基本上能夠緩解消費者受到的價格上漲影響，但其中一些庫存現在已經耗盡。

Angry Crab Shack總裁Andy Diamond表示，這家擁有24家分店的海鮮連鎖店在關稅上調前購買了額外的冷凍蝦，並儲存了數月，以壓低菜單價格。但現在庫存即將耗盡，該連鎖店正在考慮削減人工成本、更換海鮮供應商，並提高菜單上所有菜餚的價格，以應對蝦價上漲。

