LTN經濟通》昔日麻吉今反目？台灣有剋敵法寶

台灣9月23日將南非列入晶片出口管制名單，罕見打出「晶片牌」引發國際關注。（歐新社）

晶片優勢讓台灣在國際具威攝力

〔財經頻道／綜合報導〕台灣經濟部9月23日宣布將南非列入晶片出口管制名單，作為南非政府將台灣駐處更名、降等的回應，儘管在接獲南非政府的協商請求後，已暫緩發佈出口管制預告，台灣這次罕見的行動仍引發國際關注。

台灣打出「第一張晶片牌」，這是台灣首次單方面對特定國家施加半導體出口管制，涵蓋47項產品。

南非每年從台灣進口價值約3000萬美元（約新台幣9.13億元）的晶片，雖然金額不大，但對於當地汽車製造業，例如豐田（Toyota）南非分公司仍有潛在影響。不過貿易數據顯示，去年南非直接進口的潛在受管制技術僅價值約400萬美元（約新台幣1.21億元），因此出口管制在很大程度上是象徵意義。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心非常駐研究員宋文笛表示，台灣利用自身在全球晶片供應鏈當中的地位，看起來正試圖在國際舞台上建立自主威懾力。展望未來，其他國家政府將關注這一案例，不僅會考慮台灣的「胡蘿蔔」，也會注意潛在的「大棒」。

南非聯合政府成員之一的「民主聯盟」（Democratic Alliance，DA）外交事務發言人史密斯（Ryan Smith）表示，儘管南非與台灣的貿易額相對較小，但需要從「品質」上來看待。台灣的晶片仍然是世界上最好的，他們仍然是南非許多製造商的首選半導體晶片，這不是與其他國家建立貿易關係就能輕易取代的。

台灣遭南非施壓，單方面被公告更名、降等我國駐南非代表處。（路透資料照）

南非向中共示好 不斷對台施壓

南非在1997年與台灣斷交，隔年與北京建交。2023年，習近平出席了南非主辦的金磚國家（BRICS）峰會後，台灣同樣面臨南非當局施壓，要求台灣辦事處更名，並要求駐處遷館，從南非行政首都普利托里亞遷往約50分鐘車程外的約翰尼斯堡，此舉被我方視為是進一步降級的動作，並向南非抗議。

在去年10月要求我駐處遷館未果，今年1月再度致函台灣駐南非代表處，要求遷離首都普利托里亞，遷館期限過後，南非一直未有進一步表態，直到今年7月以政府公告形式，片面公告更名、降等我國駐南非代表處與駐開普敦台北聯絡辦事處。

南非政府在官方網站上單方面更改辦事處的地址，刪除了有關台灣駐南非代表廖文哲的所有內容，列出了其他台灣工作人員的姓名，其中卻有不少人已經離開。廖文哲直言，南非為什麼這麼做，原因很清楚，用常識就能知道幕後黑手是誰。

外界分析指出，南非不斷向台灣施壓，一大原因是希望在今年11月主辦20國集團（G20）峰會前向北京示好，中國國家主席習近平屆時預計也將親自出席峰會。

隨著今年G20峰會臨近，南非的壓力加劇，台灣外交部官員向媒體透露，南非的行為已損害台灣，這成為台灣採取反制措施的直接導火線。分析師表示，這些變化凸顯了中國繼續努力利用其在非洲和全球南方的影響力，阻止台灣獲得國際認可，並損害其在海外追求外交利益的能力。

中國近年持續擴大在非洲政治、經濟影響力。（路透資料照）

南非想強調 台北只是商業夥伴而非外交夥伴

目前台灣在非洲的唯一友邦為史瓦帝尼王國，並且只有在少數國家設有商業或貿易辦事處。專家表示，台灣在非洲大陸影響力減弱，凸顯出非洲國家與北京在彼此鞏固經濟合作的推動下，日益加深的聯繫。

約翰尼斯堡大學（University of Johannesburg）非洲–中國研究中心研究主任馬坦博（Emmanuel Matambo）指出，北京一直非常直接且強硬的爭取非洲的承認。將台灣的外交代表機構留在首都普利托里亞，幾乎可以解讀為正式的外交承認，因此，這一舉動強調了南非發出的訊號，即「南非只是台北的商業夥伴，而不是外交夥伴」。

斯洛伐克智庫中歐亞洲研究中心（Central European Institute of Asian Studies）聯合主任齊隆斯卡（Kristina Kironska）表示，南非最近要求台灣遷走代表處，這象徵著更廣泛的地緣政治變化，而不僅僅是出於行政方面的考量。這顯示北京正在擴大利用經濟誘因和政治參與來向非洲國家施壓，迫使他們遵守一中原則。

齊隆斯卡也提到，這不是台灣第一次面臨這種局面。2017年，奈及利亞下令將台灣代表處從首都阿布加遷往拉哥斯，並降級為台北貿易辦事處。

中國是南非最大的貿易夥伴，兩國近年建立密切合作關係。圖為南非總統拉瑪佛沙（左）與中國國家主席習近平（右）。（美聯社資料照）

中國是南非最大的貿易夥伴

南非是非洲最大經濟體同時也是重要的外交力量，過去20多年來，中國與非洲大陸建立了密切的經濟和安全關係，自1998年建交以來，兩國關係明顯加強，中國目前是南非最大的貿易夥伴，2024年，兩國雙邊貿易達524億美元（約新台幣1.59兆元），主要進口鐵、錳、鉻和黃金等礦產，而台灣與南非的貿易額年均約20億美元（約新台幣608.7億元）。

同為金磚國家的一員，南非也與中國在經濟、政治和發展倡議合作，在全球治理改革方面與北京保持一致立場。

美國總統川普重返白宮後，對南非出口商品徵收30％的關稅，這是撒哈拉以南非洲國家面臨的最高關稅，促使南非更急迫的需要中國的需求。今年8月，南非農業部長史汀胡森（John Steenhuisen）表示，增加對中出口是當務之急。

中國與南非的關係不僅限於貿易和經濟領域，特別是在南非2010年加入金磚國家之後。習近平預計將出席11月在南非舉辦的G20峰會，這將會是習近平第5次訪問南非。

台灣駐南非代表廖文哲表示，台灣人在南非已不再受到歡迎。（彭博）

台灣人在南非不受歡迎

台灣與南非過去兩國於國際同處孤立狀態的期間，曾建立緊密的外交關係，1970年代末期，南非推出一系列激勵政策吸引投資，主要集中在紡織業，掀起一波台灣人移民南非的浪潮。當時南非仍執行種族隔離政策，而台灣移民被授予「榮譽白人」的身份，免受種族隔離制度的約束。

根據南非聯絡辦事處統計，目前有450家台灣企業在南非營運，投資總額約20億美元（約新台幣608.7億元），每年有超過100名南非人獲得獎學金來台灣留學。

儘管如此，在南非當地的台灣社區仍持續縮小，人口數已從1998年的5萬人縮減至約8000人。貿易也在持續萎縮，台灣駐南非代表廖文哲接受《彭博》專訪時也坦言「我們在這裡不受歡迎」，並稱，如果台灣人覺得自己不被歡迎、不被珍惜，他們就會選擇離開。

