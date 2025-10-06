今年10檔新掛牌台股ETF大評比，主動型ETF報酬率亮麗。（資料來源:CMoney）

〔記者張慧雯／台北報導〕今年以來共10檔台股主被動式ETF掛牌，若報酬率比一比，主動統一台股增長（00981A）、主動野村台灣優選（00980A）報酬率都超過40%，聯邦台精彩50（009804）、主動群益台灣強棒（00982A）報酬率也超過30%。

今年不少台股ETF新掛牌，主訴求為2.0被動式ETF，再加上主動型ETF問世，讓台股ETF市場熱鬧滾滾，首批3月登場的包括保德信市值動能50 ETF（009803）、富邦旗艦50（009802）、首檔主動型台股ETF主動野村臺灣優選等。

玉山投信指出，台股第三季表現出乎意料強勢，且主要由科技龍頭權值股帶動，若能透過良好的ETF選股邏輯，有別於傳統主要以市值規模為主的選股方式，挑選到市值成長快速的公司，同樣能搭上這波台股多頭行情，進而有提高整體投組表現的機會，並搭上高成長的產業趨勢。

野村臺灣智慧優選主動式ETF游景德表示，台股持續墊高，中長期仍具多項結構性利多支撐，包括AI伺服器出貨進入高峰、台積電CoWoS擴產、以及美國科技資本支出持續成長，科技股基本面穩健，回檔反而提供逢低布局機會，建議投資人聚焦具成長動能的AI科技與轉機族群。

