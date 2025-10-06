輝達進駐北士科卡關 胡采蘋：現在急的人是新壽

財經網紅胡采蘋則強調，這起糾紛就是地主北市府跟租客新光人壽的事情，「從頭到尾這是關中央什麼事情」？並強調黃仁勳不會一塊地喬不攏就不在台灣蓋總部，現在急的人反而是新光人壽。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達屬意北投士林科技園區（簡稱北士科）T17、T18基地來設立海外總部，但因擁有地上權的新光人壽和蔣市府互不同意對方提出的解決方案，導致輝達進駐卡關。網紅cheap對此批評「中央神隱」，呼籲中央出面協調，財經網紅胡采蘋則強調，這起糾紛就是地主北市府跟租客新壽的事情，「從頭到尾這是關中央什麼事情」？並強調黃仁勳不會一塊地喬不攏就不在台灣蓋總部，現在急的人反而是新光人壽。

胡采蘋5日晚間在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，輝達北市科這案子其實是新壽有點「霸王硬上弓」，北士科的土地產權屬於台北市政府，新壽標走的只是50年地上權，但是這類標案會有一個格式化的合約，若要轉移地上權，必須先蓋好地上物、取得使用執照，不然你買空賣空，北市府看起來就很像在幫忙炒地。

胡采蘋表示，起初輝達在詢問這塊地的時候，北市府相關單位就已回復過這塊地有司法爭議，不提供土地分析，而新壽當初拿地上權是44億，現在想賣140億，因此北市府說這不符合合約規定，新壽要先依約蓋好大樓、拿到使用執照才可以轉移地上權給輝達。但輝達認為要「自己蓋」，北市府就詢問輝達要不要換成T12這塊地，或是去跟新壽說「40億跟你買回來，我再賣給輝達」，新壽當然是不要。

胡采蘋提到，現在最急的其實是新壽，黃仁勳要換一塊地一點都不難，從定下來到現在也才5個多月，就要訂約「絕不換地」？她不認為黃仁勳會受不了這點波折。胡采蘋也強調，輝達想在台灣建總部是為了要穩定台灣的供應鏈，黃仁勳是會叫派駐在台積電的輝達工程師去監看台積電有沒有出貨給AMD的「瘋子」，「你覺得他會因為一塊地談不成就不在台灣蓋總部嗎」？

胡采蘋直言：「現在急的人是新壽，要是他們拉來140億生意，穩賺100億，然後台北市政府把輝達弄去T12，你是新壽你要不要瘋，你要不要到處放話逼死台北市政府？」

至於網紅cheap要求中央出面協調的說法，胡采蘋則笑笑地說：「地是台北市政府的地，地上權是新壽的地上權，這裡面的糾紛就是地主跟租客的事情，從頭到尾這是關中央什麼事情？中央政府是可以從哪裡介入？硬搶走整塊北士科嗎哈哈哈哈。」

