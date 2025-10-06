遊戲橘子攜手女媧創造 推居家照護AI機器人「桔利 Gilee」

橘子集團策略長暨 Vyin AI 負責人陳冠宇（左）與女媧創造營運長張智傑（右）攜手推出 AI 居家照護機器人「桔利 Gilee」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕各行各業切入AI機器人領域!國內遊戲大廠遊戲橘子（6180）日前宣布旗下Vyin AI攜手台灣機器人新創女媧創造，推出居家照護型AI 機器人「桔利 Gilee」，橘子集團策略長暨 Vyin AI 負責人陳冠宇強調，長照場域無法接受錯誤，因為代價太高，因此打造 Vyin Brain，確保 AI 回應有明確邊界，讓人能安心依賴。

Vyin AI 是橘子集團（Gamania Group）旗下企業級 AI 品牌，憑藉自研技術 Vyin Brain 智慧中樞與知識處理技術 DistilGraph RAG （D-RAG），打造無幻覺、可控可追溯的 AI 引擎，提供值得信賴的企業級生成式 AI 解決方案。目前已於餐飲、飯店、零售與娛樂等產業落地應用。

陳冠宇解釋，Vyin AI 獨創的「仿生大腦」架構（Vyin Brain），以語言、知識、情緒理解與動作四大中樞分工協作，層層把關 AI 回應流程，核心知識中樞將專業醫療資料整理成可控知識圖譜，確保回答「有憑有據」，可追溯、可驗證，從根本杜絕 AI 幻覺風險。

他認為，台灣今年正式邁入超高齡社會，長照人力短缺與照護品質不均已成為政策與家庭的雙重挑戰，為此，Vyin AI 攜手台灣機器人新創女媧創造，推出居家照護型 AI 機器人「桔利 Gilee」，這項 MIT 創新解決方案，結合 Vyin AI 的可控 AI 大腦與女媧創造的人形互動設計，從聊天陪伴延伸為全方位守護，協助照顧長者的情緒、健康與安全。

