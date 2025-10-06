OpenAI Sora測試版權底線 恐面臨大量訴訟

OpenAI新發佈的影像生成模型Sora面臨版權爭議，恐吞大量訴訟。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI近期發佈最新影像生成模型Sora 2，只要輸入指令就能自動生成影片，新的影像生成應用程式上線後吸引大批用戶體驗，隨後平台上也出現大量由AI生成的熱門品牌、動畫人物的短片，專家警告，OpenAI恐怕很快就會面臨大量版權訴訟。

綜合外媒報導，最新版本的Sora上線後，可以在平台上看到包括海綿寶寶、瑞克與莫蒂、南方公園以及神偷奶爸等知名動畫角色在內的影片。其中一段影片可以看到OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）站在一片田野中，周圍被寶可夢角色圍繞，並說「希望任天堂不會告我們」。

史丹佛大學法學院教授萊姆利（Mark Lemley）警告，用戶製作的許多卡通人物影片都會侵犯版權，OpenAI這樣做會讓自己面臨很多版權訴訟。

影像作品的角色基本上都受版權保護，這代表著第3方在未經許可的情況下不得使用受版權保護的角色，而Sora很可能會成為侵權糾紛的新溫床。萊姆利表示，如果一家公司失去對旗下版權角色在用戶生成影片中行為、言論的控制，那將成為一大問題。

萊姆利以知名藝人作為舉例稱，撇開色情內容不說，可以想像泰勒絲（Taylor Swift）不會希望網路上出現他說著沒講過的話的影片，萊姆利認為，這樣的情況也同樣適用在卡同人物身上。

針對潛在的版權爭議，OpenAI媒體合作主管謝蒂（Varun Shetty）聲明表示，人們渴望透過自己的想像力，以及他們喜愛的故事、角色和世界與家人和朋友互動，OpenAI看到了創作者加深與粉絲聯繫的新機會。未來公司將與版權所有人合作，根據他們的要求在Sora平台隱藏特定角色。

聲明中也提到，公司將尊重透過「版權糾紛」表單提交的刪除要求，這份表單將允許內容所有者標示出特定內容。用戶也可以直接透過應用程式檢舉侵犯版權或商標的影片。

奧特曼也在一篇部落格文章中談到相關議題，並稱，公司一直在聽取版權所有人的意見回饋，現在將讓他們對於角色生成的使用有更多控制權。

奧特曼表示，OpenAI聽到很多版權所有人的聲音，他們對於這種新形式的「互動式同人創作」感到非常興奮，並認為這種新的參與方式將為他們帶來很多價值，只是他們也希望能夠限制用戶如何使用他們的角色，這也包括完全不使用。奧特曼補充，公司也將嘗試與那些願意提供用戶生成角色的版權所有人分享部份收入。

媒體公司和品牌正接連向AI新創發起一系列法律戰，試圖保護他們的智慧財產權。迪士尼（Disney）和環球影業（Universal）已向AI圖像創作公司Midjourney提出訴訟，指控這家公司透過AI生成，不當使用旗下電影角色；迪士尼日前也向Character.AI發函，要求停止侵權。

OpenAI先前也曾經面臨版權相關爭議，2024年，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）表示，OpenAI新發表的聊天機器人模型聲音與自己「驚人地相似」，並透露此前已拒絕該公司請他為ChatGPT配音的邀約，奧特曼當時聲明，ChatGPT的聲音並非史嘉蕾喬韓森，也從未打算模仿他的聲音；OpenAI今年在ChatGPT推出「吉卜力風格」影像生成，同樣引發版權爭議；另外，OpenAI也面臨多家知名媒體、作家的版權訴訟。

