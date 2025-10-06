近3個月大漲2031％ ! 美國最火妖股是「這公司」散戶逼宮CEO掀資本狂潮

近期美國最火妖股是一家「房地產翻新公司」，被美國散戶捧為新的Meme股。（擷取自社群網站）

〔財經頻道／綜合報導〕一家自成立以來年年虧損的房地產科技公司「Opendoor」，在2025年上演了一場資本市場的狂歡。據報導，「Opendoor」在接近3個月時間，股價從不足1美元（約新台幣30.5元）暴漲至10.87美元美元（約新台幣331.5元），市值曾一度達81.1億美元（約新台幣2473億元），成為美股成交量最高的個股之一。

數據顯示，「Opendoor」今年6月25日盤中最低、收盤價皆為0.51美元，到了9月17日，盤中股價一度達到10.87美元，這段期間漲幅高達2031%。

分析師指出，推升「Opendoor」股價大爆發，是一群自稱「Open Army」的散戶投資者。他們將「Opendoor」奉為新一代「Meme 股」，並以強大的社群力量成功「逼宮」管理層，該公司CEO於8月離職後，2位聯合創辦人進入董事會，並出任新任執行長。

分析師指出，「Opendoor」飆漲股價引發市場注目，但掩蓋不了殘酷的背後現實，因為「Opendoor」的核心業務「iBuying（即時買房翻修轉售）」仍難以規模化，實際上與可擴張的科技業務背道而馳。

據了解，該公司的核心業務是利用演算法快速評估、收購房屋，再經輕度翻修後迅速賣出。這套看似數位化的流程。專家指出，美國房地產交易屬於高度資本與勞動密集型產業，涉及地方許可、檢查流程、工人與材料供應等各地變數，根本無法建立統一的標準化系統。

前車之鑑是業界巨頭 Zillow。2021年Zillow的房價預測演算法出現重大錯誤，導致其iBuyer業務「Zillow Offers」大量高價收房、最終虧本賣出。即使在市場景氣較好的年份，該業務毛利率依舊微薄，營運成本吞噬全部利潤。

最後，Zillow被迫關閉該部門，印證了iBuying 模式在高成本與價格波動中難以為繼。

數據顯示，「Opendoor」財報與Zillow當年如出一轍。該公司2025年上半年收達27億美元（約新台幣823億元），毛利2.27億美元（約新台幣69億元）。值得注意的是，該財報中有一項非標準指標「貢獻利潤」（contribution profit）達1.23億美元（約新台幣37.5億元）。

分析師指出，這不過是「財報魔法」的結果，若將營運開支與22億美元債務的利息納入計算，「Opendoor」實際的稅前虧損高達1.14億美元（約新台幣34.7億元）。簡單來說，「Opendoor」計算「貢獻利潤」的方法，是排除了絕大部分的營運費用，以及公司背負的22億美元（約新台幣6713億元）債務所產生的利息成本計算得出的。

這手法與Zillow 用「扣除利息費用後售房回報」美化虧損的作法如出一轍。 2019年，Zillow的房屋翻新業務在財報中展示了一個名為「扣除利息費用後的售房回報」的非標指標，顯示平均每套房虧損約5000美元（約新台幣15.2萬元）。但如果將所有營運成本計算在內，其真實的稅前虧損高達平均每套7.2萬美元（約新台幣219.6萬元）。

分析師表示，這場散戶主導的資本狂歡，不禁令人聯想 GameStop 時代的網路投機浪潮。

