房市轉折點》1-1房價轉折點出現在去年Q4

去年房貸荒加上第三季央行的第七波選擇性信性用管制，完全壓抑房市交易量。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行第七波選擇性信用管制上路至今已滿1年，不論是預售屋，還是中古屋買氣仍處在谷底，至於，這波房貸荒而造成房價轉折點則出現在去年第四季，根據內政部不動產資訊平台發布的全國不分建物買賣契約平均總價，以及平均單價，不論是全國，還是六都均在去年第四季結束連續上漲趨勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，不論是官方還是民間的房價指數，房價均已經與上漲脫鉤，進入橫向盤整，加上交易量縮，房價其實不太有表現空間，不過，台股指數在2.6萬點以上，房市相對有支撐，至於，房價修正幅度則要看區域供需，供給量大且價格漲多的區域，相對壓力較為明顯。

根據統計，這一波全國不分建物買賣契約平均單價的起漲點是2021年第一季，一路上漲至2024年第二季，並在第三季出現平盤震盪期間，第四季則有顯著跌幅，對比第二季平均單價最高時、跌幅約7.38%。房產業者指出，即便這一路上漲過程，曾在2023年第一季，微幅修正0.22%，不過，當時應該僅算是單季的平盤震盪。

至於，六都房價轉折點也均出現在去年第四季，對比單價最高時，跌幅落在2.43%至10.37%間，其中又以高雄修正幅度最大、逾1成，新北市修正幅度最小、約2.43%。

高雄契約平均總價下跌逾1成

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，受惠於經濟加速成長，前一波房市上漲動能強勁，且屬於「有基之彈」。但在央行「斷金流」、要求銀行降低不動產放款集中度，造成「房貸荒」，且直接扼殺買氣，市場價量同步下滑，不過，雖然房價修正幅度有限，但成交量已出現窒息量，房市潛在危機有變大跡象。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年房貸荒加上第三季央行的第七波選擇性信用管制，完全壓抑房市交易量，甚至衝擊換屋族群，只剩首購、新青安族群能苟延殘喘，因此買賣契約平均總價向下傾斜，形成第四季轉折點、下彎，而高雄更因中、高總價新增供給多半分布在北高、南高等產業新興區，先階段工作、生活機能尚未成熟，區域市場轉為觀望、成交量縮，以致價格修正幅度最大。＃

