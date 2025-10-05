六大核心戰略產業 國銀放款達8.38兆、達標率127.2％

截至今年8月，本國銀行對「台灣六大核心戰略產業」放款餘額為8兆3808億元。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕截至今年8月，本國銀行對「台灣六大核心戰略產業」放款餘額為8兆3808億元，已經是連續三個月正成長（6月、7月及8月），若較去年12月底的7兆8975億元、增加4834億元，占第四期預期成長目標3800億元、達標率為127.2%。對此，金管會說明，六大核心戰略當中，放款餘額最多之個別產業分別為「民生及戰備產業」4兆1985億元、其次為「國防及戰略產業」3兆5371億元。

行政院2021年5月核定六大核心戰略產業推動方案，鎖定「資訊及數位」、「資安卓越」、「台灣精準健康」、「綠電及再生能源」、「國防及戰略」、「民生及戰備」等六大產業，力拚台灣產業轉型、提升產業競爭力。

為配合台灣六大核心戰略產業推動方案，金管會指出，推出第四期獎勵本國銀行放款方案，鼓勵國銀辦理六大核心戰略產業放款、創造有利產業發展的融資環境，2025年目標成長值為3800億元；其中，截至今年8月，六大核心戰略產業放款增加4834億元，已經提早達陣目標。

對此，銀行局副局長王允中表示，考量近期國際情勢變化且銀行辦理放款業務有其延續性，為提高六大核心戰略產業競爭力及協助產業取得營運資金，金管會今年度持續推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，第4期實施期間自2025年1月1日至2025年12月31日止，鼓勵本國銀行在兼顧風險控管原則下，積極對六大核心戰略產業辦理授信。

進一步檢視，六大核心戰略產業放款餘額最多的前五大銀行，根據銀行局統計，分別為合作金庫銀行、臺灣銀行、第一銀行、兆豐銀行及華南銀行。

此外，六大核心戰略產業增加放款的前三大產業為何？放款餘額變動原因為何？金管會表示，以「資訊及數位」增加2698億元最多、排名第一；其次為「國防及戰略」增加2219億元；第三為「綠電及再生能源」則增加1833億元。

至於六大核心戰略產業放款餘額變動的主要因素，金管會表示，經洽銀行表示係多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量、而調整短期借款（資金用途為一般週轉金）所致。

