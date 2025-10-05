人生勝利組不只靠投胎！他曝沒有富爸爸當靠山也能翻身

日本專家認為，即使沒有生在富裕家庭，也能透過後天努力改善差距。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有些人抱怨，沒有富裕的爸媽當靠山，翻身機會少很多。日媒也指出，許多民眾也認為這年頭若是沒生在富貴人家就慘了，特別是年輕人流行以「父母扭蛋」或「人生就像扭蛋」，形容出生的瞬間就像轉扭蛋一樣，打開一看，扭蛋裡的父母親決定未來。對此，日本創業家則說，扭蛋的結果並不能決定一切，即使無法瞬間逆轉差距，也可以透過點點滴滴的努力來改善環境，堅持做自己能做的事，不要與他人過度比較，將賦予你正能量，開闢出屬於自己的道路。

日媒《Diamond Online》報導，近年來「人生就像扭蛋」這句話越來越流行，尤其是年輕族群。這句話表達了一個現實：人生的起跑點會因為家庭和環境的不同而有很大差異，而之後的努力往往難以克服。

報導節錄Space Data株式會社創辦人佐藤航陽的新書《Yuru Stoic》，探討面對生命起跑點的差異，現代人應該如何度過每一天。

文章指出，家庭的經濟實力和教育環境對人生早期階段有重大影響。出生於富裕家庭的人，能夠獲得高品質的教育和經歷，擁有起步優勢。另一方面，來自經濟弱勢家庭的人則面臨有限的教育資源和更狹窄的選擇。這種差距削弱了「努力終有回報」的理念。

儘管努力固然重要，但要完全克服社會結構障礙並非易事。教育差距、地區差距，甚至人脈資本等因素共同作用，創造出僅靠努力無法觸及的領域。這就是為什麼「人生就就像扭蛋」會成為流行語。

不過，文章認為，「積少成多」並非不可能，扭蛋的結果並不能決定一切。即使無法一下子彌補與富二代的巨大差距，也有可能透過點點滴滴的努力來改善環境，而且學習語言、掌握數位技能等低成本的選擇也越來越多。

文章強調，「堅持做自己能做的事」的態度，將賦予你力量，讓你開闢出屬於自己的道路。 「人生就像扭蛋」雖傳達出不平等社會的殘酷現實，然而，抱怨現實並不能改變任何事。雖然我們可能無法瞬間消除巨大的不平等，仍可以透過循序漸進的努力來改變現狀。同時也不要與他人過度比較，繼續按照自己的步調，走出自己的路，這就是「悠閒的斯多葛主義（Stoicism）」，也一種在現代生存的方式。

古希臘哲學的斯多葛主義（Stoicism）指的是專注在自己能夠控制的事物上，同時也接受無法掌控的現實，這就是平穩情緒的關鍵。也就是接受無法控制的事物，理解自己無法控制某些事物，這並非放棄，而是放下對無法控制事物的過度關注。

