台水：大馬鑽井成功出水 光復鄉供水量較災前提升2.5倍

光復鄉清淤用水量極大，台水透過舊水車、加水站與重啟水井等機制，提高供水量。（資料照，記者王榮祥攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台水今表示，台水啟動各項應急措施改善光復鄉復水，供水量較災前提升約2.5倍，大馬鑽井也在昨（4）日成功出水。

台水今表示，截至10月3日，光復鄉除「已不具居住條件」戶外，皆已穩壓供水，目前全區仍設置33處供水站，投入16部水車，截至今日上午8點累計運補731車次共3427噸水，以因應民眾清理家園供水需求。

請繼續往下閱讀...

台水公司指出，多項緊急水源工程已完成，大馬鑽井也在昨日成功出水，日出水量約588立方公尺，有效強化地區供水穩定，台水公司仍將持續24小時運補與進行檢修作業。

台水補充，截至今（5）日止檢修漏作業及民眾通報數量共計320件，其中屬台水公司權責部分為200件，大多已完成，剩餘9件加速搶修中。另 120件屬家戶內線漏水，均已轉介水電志工，目前已完成36件，剩餘案件將由台水洽志工團體追蹤至完成。

台水表示，後續由台水、台電成立專案小組，巡迴訪查水電維修需求後，轉行政院東部辦公室（0906-002-445）整合（自來水、電力及污水）辦理媒合志工作業，以加速民眾水電內線復原。

台水強調，將持續瞭解收容所、學校及家戶等的用水需求，並協助災區民眾早日恢復日常生活。

台水表示，啟動各項應急改善光復鄉供水，供水量較災前提升約2.5倍。（台水提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法