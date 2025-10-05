TikTok低頭！提交抗議活動數據 印尼解除暫停營運禁令

印尼政府3日以未能提供近期反政府抗議活動的相關數據為由，「暫時暫停」了社群平台TikTok的本地營運執照。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／陳成良報導〕根據《法新社》報導，印尼通訊與數位事務部4日表示，在TikTok提供政府要求的8月抗議活動相關數據後，已解除該平台的營運暫停處分。

印尼是TikTok全球第二大市場，擁有超過1億用戶。該部3日曾宣布「暫時停止」TikTok的營運執照，理由是該平台未能提供8月反政府抗議期間直播功能活動的充分數據。

但TikTok在同一天提供了要求的數據。該部總幹事薩巴爾（Alexander Sabar）4日晚間在聲明中表示：「基於這些義務的履行，通訊與數位事務部...重新啟動TikTok作為註冊電子系統營運商的地位。」

TikTok發言人拒絕評論，但該影音分享平台此前曾表示尊重其營運市場的法律。

TikTok在印尼面臨一系列營運挑戰。8月期間，一名男子遭警車撞擊死亡後引發暴力抗議，TikTok曾短暫暫停其直播功能。

2日，印尼反壟斷機構因TikTok未能及時通知監管機構其收購電商平台Tokopedia一事，對其處以90萬美元罰款。

2023年，印尼政府也曾暫停TikTok的電商功能，理由是該平台試圖協助小型企業。隨後TikTok收購印尼最大電商平台Tokopedia 75%股權，整合雙方的購物業務。

