瑞幸咖啡「濾掛包」在電商秒殺 實體店將展開？

瑞幸雖目前尚未公布台灣門市計畫，不過卻已先註冊商標卡位，讓外界認為可能有進軍台灣的意圖。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕有「中國星巴克」之稱的中國連鎖咖啡品牌瑞幸（Luckin Coffee），以低價策略進軍海外市場，美國、新加坡和馬來西亞都有門市，接下來瑞幸也要到台灣了嗎？近日在網購賣場能看見，有賣家販售「瑞幸咖啡濾掛包」早已完售，此外，也有不少是販售瑞幸的生椰拿鐵和黑咖啡等產品，雖非官方通路，但銷售熱度已成可供觀察的市場訊號。此外，瑞幸先前也已在台灣註冊商標，未來是否進軍台灣引發關注。

最近在在網購商場，有賣家販售品名「瑞幸咖啡臺灣現貨特濃口感20入」產品，，才掛上沒多久就高掛完售，而在同一平台，還能看到瑞幸「速溶咖啡液」、「生椰漿」、「即溶咖啡」等產品正進行販售。雖然這些多以跨境代購或個人販售為主，但商品上架後消費者反應不惡，顯示品牌辨識度已開始滲入台灣市場，是否成為未來實體咖啡店佈局契機，引起業界關注。

值得注意的是，雖然瑞幸目前尚未公布台灣門市計畫，不過今年7月，經濟部智慧局公布第二季智慧財產權趨勢，商標註冊申請案2萬4525件當中，就包含中國咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」，雖然尚未登台，不過外界認為可能有進軍台灣的意圖。

外國業者來台註冊商標，是有先掛號的意思，只要3年內未使用就會被廢止，申請很大目的是來台可防止搶註，可先卡位、再看要怎麼使用，不過，也不一定會有後續商業行為。

中國瑞幸咖啡於2017年10月成立、總部位在廈門，所打的口號便是要擊敗「星巴克」，成為中國最大的咖啡營運商，如今在中國市場也已超越星巴克。其在中國擁有近2.6萬家門市，遠超星巴克在中國的不到8000家門市。瑞幸靠的是重視低價競爭，不但經常在微信上打折促銷，且折價券通常都是3.8折、1.8折等超低價的折價券，在中國販售的飲品價格比星巴克便宜30％左右，價格戰讓星巴克在中國的「咖啡一哥」地位不保。

今年6月，瑞幸首度進軍美國，2間門市分別位於紐約大學附近的格林威治村（Greenwich Village）、曼哈頓的諾瑪德（NoMad），如今幾個月過去，瑞幸在紐約的分店數又增加到5間，此外，在新加坡也有數十間分店。繼海底撈成功進駐台灣後，瑞幸咖啡是否有機會複製成功模式，進入台灣市場成為下一個引領潮流的品牌引發關注。

