長榮航孫嘉明：新航點+運力增加 明年比今年佳

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空總經理孫嘉明表示，明年在航班增加、運力增加，客運營收將較今年成長，而貨運在AI伺服器出貨強勁，以及新增航點、增加腹艙載貨下，也將帶動成長力道，整體而言，客貨運都將較今年佳。至於明年新航點方面，孫嘉明說，包括北歐、西班牙，美國華盛頓、波士頓等都在評估。

客運方面，孫嘉明說，美國達拉斯今年年底前將增加到一周7班，若新機如預期交付，明年北美每周航班將破100班，而米蘭明年1月也將增加到每周7班，屆時，歐洲每周32班，將增加到35班，亞洲方面也因新增釜山航線，再加上今、明年分別新交機5、2架，推升明年客運營收成長。

孫嘉明說，達拉斯增為每周7班後，且新機陸續交機，北美明年力拼每周飛航可望破百。北美地區一直占長榮航空營收逾40%，明年會增加一些，而轉機客約占60%，西雅圖甚至占70%。

在貨運方面，孫嘉明指出，美國關稅戰後，雖然中國電商貨出口受到影響外，但空運艙位有效由東南亞市場遞補上，整體東南亞往美國的貨量明顯增加，台灣則受惠伺服器等供應鏈出貨強勁，甚至許多包機來台灣搶客，推升運價維持高檔，甚至會微幅成長下， 再加上國際貿易還是成長推升，預估明年貨運營收也將成長。

孫嘉明說，目前客運站營收比約70%，貨運20%，在客貨都成長下，明年營運可望較今年在成長。

