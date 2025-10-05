78歲高齡母月領3.8萬退休年金養老 「與兒同住」卻慘成人生枷鎖

日媒以真實案例揭示，即便退休被視開啟第二人生的鑰匙，前提可能是「子女經濟自立」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕即使年紀漸長，仍與子女同住的家庭並不少見，乍看之下，這似乎是「一家人互相扶持的溫暖生活」，實際情況並非總是如此。日本一名78歲婦人她與兩名50多歲的兒子同住，而丈夫已於十年前過世。她每月領取約19萬日圓（約新台幣3.8萬元）的退休年金，加上丈夫的少量存款，維持全家的基本生活。然而，看似平凡的家庭背後，卻是另一種無法言語的困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，居住在東京的78歲田島節子（化名）與兩名50多歲的兒子同住，目前一家人的生活主要依靠每月約19萬日圓的退休年金，以及丈夫留下的少量存款。

兩名兒子大學畢業後雖然找到工作，但都無法長期穩定任職，到了40多歲時，完全陷入「工作漂泊」的狀態。大兒子目前仍做兼職，二兒子近年幾乎無業，「找不到工作」是他們的常態。節子原本以為這只是暫時現象，未料10年、20年過去，她仍需照顧兒子的三餐與日常生活，她說「想到可能要這樣一直照顧到死，我就覺得喘不過氣。」

節子的一天幾乎全部花在家務上，除了做飯、洗衣、打掃，還要照顧兒子們的三餐。偶爾想外出用餐，兒子們也會詢問「妳真的負擔得起嗎？」假日更別說旅行，她甚至感到「在家都沒有自己的位置」。她坦言，曾多次想讓兒子搬出去，但他們既沒有去處，也缺乏自立能力，只能眼睜睜看著現狀延續。

節子說，「我並非不愛兒子，但有時會忍不住想，『我是不是只是他們的人生保險？』我老了想做的事、想去的地方、想見的人，都被迫延後。」她無法要求兒子搬走，其中也包含深深的自責，「覺得自己沒能好好養育他們」的罪惡感，長久留存在心頭。

這種「高齡父母供養中年子女」的現象，在日本逐漸成為社會關注焦點，被稱為「8050問題」。當父母年逾80、子女50歲左右時，雙方收入不足，容易形成「高齡者互相扶養」的困境，生活貧困風險增加。即使有生活保護等社會制度，若子女與父母同住，家庭收入會合併計算，子女通常無法單獨取得支援；父母過世後，子女才可能首次陷入經濟困境。

專家指出，隨著高齡化社會進展，類似「封閉式老後生活」的家庭現象將愈加普遍。即便退休被視為開啟第二人生的鑰匙，但前提可能是「子女經濟自立」。如何在晚年保持自由與尊嚴，並兼顧家庭責任，將成為社會必須面對的重要課題。

