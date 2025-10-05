長榮航孫嘉明:連假+貨運旺季 第四季比第三季好

圖右為長榮航空總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空總經理孫嘉明指出，第四季在國定假日連假帶動，以及貨運是傳統旺季，營收可望較第三季好。

長榮航空開航桃園-達拉斯航線，初期每週飛航3班，將在12月15日前增加為每天1班，屆時每週就有94班飛往美國航班，桃園-達拉斯首航中，載客率逾90%，達拉斯-桃園首航載客率則100%，其中，轉機客占比60%，直達客40%。

孫嘉明說，除達拉斯航線外，10月則將開航桃園-釜山，而第四季有多個國定假日連假，其中又以東北亞航線訂位率最高，再加上年底前也有新機加入營運，第四季客運營收可望較第三季成長。

在航空貨運方面，孫嘉明指出，許多國家已和美國談定關稅，出口量能恢復正常，而第四季是貨運傳統旺季，在伺服器出貨強勁下，貨運價格維持高檔，且不排除會微幅成長帶動，貨運營收將較第三季成長。

至於全年獲利方面，孫嘉明說，由於今年以來平均票價較去年有下滑，且下半年油價相對高，全年會力拼去年的獲利高峰。長榮航去年EPS 5.37元，今年上半年EPS 2.34元。

長榮航9月營收尚未公布，而累計7-8月營收368.2億元。

