長榮航空開航達拉斯 總經理孫嘉明曝原因

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空自1998年即開始經營達拉斯貨運航線至今近30年，桃園-達拉斯客運航線在今年10月3日才正式開航，長榮航空總經理孫嘉明說，事實上，開航達拉斯已評估很久，隨著達拉斯的經濟與人口快速成長，吸引多家企業進駐投資，因此長榮航決定開闢客運直飛航線，成為長榮航空在北美市場的第9個客運航點，而之前預計以777飛航，在根據機隊進度調整下，目前以787飛航。

孫嘉明說，德州是美國人口第二大州，達拉斯開航後，加上休士頓航點，長榮航空是亞洲第一家飛航德州雙航點的航空公司，而達拉斯與沃斯堡為雙子城，排行全世界第三大客運量的達拉斯˙沃斯堡機場，年運量高達約8800萬人次，長榮航空達拉斯˙沃斯堡航線開航後，將可結合達拉斯˙沃斯堡機場的優勢，進一步強化亞洲與北美的連結，為雙方締造更多商機，並帶動文化及觀光交流的發展，沃斯堡航線的飛航，象徵了兩地之間更緊密的連結與往來。

長榮航空在美國當地10月4日晚間舉行開航慶祝晚宴，由孫嘉明主持，包含駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使夫婦、德州州長辦公室代表Mr. Oliver Yang、德州州眾議員陳筱玲、駐休士頓台北經濟文化辦事處長蕭伊芳、Irving市市長Mr. Rick Stopfer、Plano市市長Mr. John. B Muns夫婦、達拉斯沃斯堡機場航空關係與貨運業務拓展副總裁Mr. Milton De La Paz、達拉斯旅遊局 Mr. Mark Thompson、沃斯堡旅遊局 Ms. Estela Martinez Stuart、休士頓華僑文教服務中心主任王盈蓉、達拉斯台灣貿易投資中心主任賴文毅等人，都到場慶祝。

孫嘉明指出，達拉斯-沃斯堡開航初期從每週3班到5班，年底將增加到每日1班，屆時長榮航空在北美總計有9個航點，每周多達94個航班，是台灣航空公司往返北美航班最密集的航空公司，也是美國南部地區與亞洲經貿交流的新橋樑。旅客抵達台灣後，還可利用長榮航空每週450個航班，並享有美國出發在台轉機免安檢的禮遇，輕鬆轉往東北亞、東南亞及港澳各大城市。

達拉斯發展快速，現已成為全美科技新都，產業涵蓋高科技、金融、航空和新興的電動車等，不但是美國最大企業總部所在地，也擁有許多500強公司，包括德州儀器和AT&T公司，同時吸引許多台灣企業如台積電、鴻海、仁寶、廣達等電子大廠設廠及投資。長榮航空達拉斯-沃斯堡航線開闢後，便利的空中交通將加速雙方的交流與發展，除了商業投資外，達拉斯的城市精神、牛仔文化、球隊、藝文及美食等風貌，也對遊客產生極大的吸引力。

