破紀錄！0050規模破7600億元 成為國內最大基金

破紀錄!0050規模破7600億元成為國內最大基金。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股創新高、台積電（2330）股價寫天價，連帶元大台灣50（0050）規模也再創新紀錄!截至10月3日為止，0050規模突破7600億元，超越安聯收益成長基金7560億元，躍升為國內規模第一大基金，更創下指數化投資新里程碑。

過往國人長期青睞境外配息型主動基金，至8月底境外基金國人持有規模前兩大的安聯收益成長基金、聯博全球非投資等級債券基金分別擁有7560億元、3059億元；不過，隨著近年來台股報酬率表現更佳，國人投資逐漸往台股指數型基金（ETF）流動，0050年初調降費用率、分割股票後再度推升指數化投資熱度。

截至上週五（3）日為止，0050順利站上60元大關、以60.05元作收，統計自6月分割後上漲28.3%，超越大盤漲幅18.6%。

同時，0050規模突破7600億元，經理費率更降至0.1%以下，在費用與績效上全面超越境外基金，統計0050至9月30日的近10年含息績效411.3%，安聯收益成長基金經理費率1.5%，同期間績效僅122.9%，差距近300個百分點。

