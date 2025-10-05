10月ETF除息潮來襲，6檔高股息ETF成焦點。（資料來源:元大證券）

〔記者張慧雯／台北報導〕10月ETF除息潮再現，統計高達41檔ETF除息，其中，6檔台股高股息ETF成焦點，包括元大高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）、統一台灣高息動能（00939）、富邦特選高股息30（00900），季配息、月配息都不一樣，最後買進日也各不同，投資人可以多留意。

受到台股9月持續上漲之故，根據統計，9月台股ETF全數成功填息，其中13檔ETF更在1天內就順利填息；而10月除息的ETF中，除高股息ETF外，還有高科技型ETF，如國泰台灣領袖50（00922）、群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）等，法人建議，市面上越來越多追蹤不同特色指數的台股ETF，表現也各有不同，投資人可多觀察投資報酬率表現。

法人強調，高股息ETF配息除來自企業股息，能否創造資本利得也很重要，在台股持續挑戰新高，現金股息殖利率普遍偏低之下，資本利得可有效挹注股息，建議投資人近期可從「資本平準金」項目以及「含息總報酬」兩大方面進行評估。

