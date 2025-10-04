台美晶片五五分「炎上」檯面 台積電投資者會議預計成焦點

美國商務部長盧特尼克提出要實現台美50-50生產分配的言論，引起市場高度關注，也引發投資者對台積電的擔憂。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣經濟研究院研究員劉佩真周六向中央社表示，美國商務部長盧特尼克提出要實現台美50-50生產分配的言論，引起市場高度關注，也引發投資者的擔憂。台積電預計將在10月16日舉行的投資者會議上討論美國政府的50-50半導體生產提案。

Focustaiwan報導，劉佩真表示：「如果這個想法得以實現，台積電可能會被迫將更多先進晶片生產轉移到美國，這將不可避免地影響其在台灣的投資計劃。如果台積電在台灣的產能縮減，台灣的半導體發展將受到影響。這值得我們謹慎應對。」

她表示，儘管台積電已加快其位於亞利桑那州的第二座和第三座晶圓廠的投產計劃，但一些投資者擔心其在日本熊本的第二座晶圓廠和德國的一座晶圓廠的投資可能會被推遲。她指出，公司可能會在投資者電話會議上就這些時間表受到追問。

