外媒曝輝達4700倍漲幅的3點借鏡 找績優成長股法則

過去5年，輝達股價上漲1346%。上市以來漲幅高達472250%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達自1999年上市以來，股價已上漲了驚人的4千7百多倍。輝達的市值上漲一半以上，這樣的回報對許多投資人來說，應該會很滿意。不過，從長期來看，輝達的表現甚至更好。外媒The Motley Fool報導提出可讓所有投資人在尋找潛在的優秀成長股時的3點借鏡。

儘管輝達在過去一年中的表現非常出色，但與長期前景相比，它實際上顯得黯然失色。過去5年，輝達股價上漲了1346%。上市以來漲幅高達472250%，換句話說（不包括匯率變動），當時投資的1348美元，現在價值超過633萬美元！長期投資來看，輝達股票證明了這一點。

報導指出，優秀的企業可以成為一項不錯的中期投資，但如果投資者在正確的時機入手，甚至可以成為更佳的長期投資。

首先是獲利能力至關重要

作為一名投資者，近年來的科技繁榮給投資者留下的印象之一就是公司在發展過程中應該專注於營收而不是利潤，銷售足夠的產品或服務來建立市佔，希望利潤隨之而來。而且，有些企業需要投入大量資金來擴大規模，才能獲得回報。

第二是投入大量研發資金

事實上，輝達專有晶片的設計投入了大量的研發資金。去年，研發預算接近130億美元。但從創業第一天起，輝達就擁有一套經過深思熟慮的商業模式。它專注於那些能夠為客戶帶來益處並具備獨特功能的產品，從而獲得溢價，這也對利潤有利。一家公司對待盈利途徑的認真程度，可以說明其管理層的可信度。

第三是在大市場中有有巨大的市佔率

究竟是在廣大市場中佔有小眾市佔率好，還是在小眾市場中佔有大市佔率好？在思考這個問題時，投資人可以想想是什麼推動了輝達的股價達到目前的高度。

輝達巨額的營收和利潤，反映其在大市場中運作並享有很高的市佔率。反觀在小市場經營可以獲得豐厚的利潤，但長期來看，銷售量的成長是有限的。相較之下，輝達透過專注於龐大的終端市場，並佔據較大的市佔，成功實現了營收和獲利的大幅飛躍。

