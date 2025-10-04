中年男月薪不到1萬 他想換工作面試官「一句話」絕望了

中年轉職大不易，必須承受許多現實考驗。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中年轉職並不容易，必須承受許多現實考驗。1名40歲越南上班族長年從事文職工作，月薪只有800萬越南盾（約台幣9600元），因害怕換工作失敗，陷入惡性循環。有幾次終於鼓起勇氣投履歷，面試官卻直接了當問他：「你都40歲了，能承受這麼高壓的工作嗎？」讓他不知如何回答。他感嘆，許多中年人生活在無聲的絕望之中，不敢辭職、不敢冒險，默默守著低薪工作，因為中年失業更可怕。

越南上班族Tin Pham在越媒撰文，描述中年低薪族面對轉職的殘酷現實。他說，過去 15 年來，從事一份沒有前途的辦公室工作，每月薪水 800 萬越南盾，想換工作又擔心現在辭職，沒人會僱用。

Tin Pham表示，其實很多人勸他辭職去找薪水更高的工作，他只能苦笑，因為「我不敢這麼做，40歲了，我怕失業、擔心投履歷被拒，更害怕離開這份工作，找不到其他出路，一旦失去收入就會成為家庭負擔。」

他坦言曾嘗試過申請其他職位，若非石沉大海就是被拒絕。儘管自己感興趣的工作是需要英語、技能和管理經驗等等領域，卻因10多年僅有簡單的文書工作經驗，什麼都沒有。有一次，一位面試官甚至直截了當問他：「你都40歲了，能承受這麼高壓的工作嗎？」他當時真的不知該如何回答。

Tin Pham無奈地說：「我陷入一個惡性循環：想要改變卻缺乏勇氣，停滯不前，越來越沮喪，然後又一次渴望改變。」有人建議他走出舒適圈，學習新技能或創業。但考慮年紀及肩負家庭責任，加上健康每況愈下，經驗又有限，感覺太奢侈了。

他感嘆40歲的人生就像站在一座腐朽的橋上，前進或後退都有可能倒塌，原地踏步只是延緩不可避免的崩塌而已，現在守著月薪800萬越南盾的工作，並非因為熱愛，而是別無選擇。

他說自己寫這篇文章，就是為了告訴年輕人，許多中年人生活在無聲的絕望之中，不敢辭職，不敢冒險，默默守著低薪工作，因為這個年齡層的失業更可怕。他勸年輕人不要停止學習，提升自己的價值，否則，有一天可能會像他一樣，陷入困境。

