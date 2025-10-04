台電補助遭刪電價微漲 德國擬補65億歐元助家庭電費降4％

台灣、德國補貼政策影響電價。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕我國立法院刪除了政府對台電的補貼，導致電價不得不調漲，但對照德國政府則選擇走另一條路，決定直接拿出大筆資金補貼電網輸電費，幫助家庭和企業減輕電費負擔。兩者形成強烈對比，也再次引發外界對台灣能源政策的關注。

德國聯邦政府宣布，預計明年起投入65億歐元（約新台幣2080億元）補貼輸電費用，透過降低電力輸送成本，進一步反映在民生用電價格上。官方估計，這項措施將讓家庭平均電價下降約4%。舉例來看，月用電三百多度、全年約四千度的家庭，一年下來能省下大約61歐元，折合新台幣將近2000元。若家庭年用電量較低，節省的費用也會跟著減少，但仍有助荷包負擔減輕。

德國的高昂電價主要是來自輸電費、稅金和附加費等，對家庭和企業都是沉重的負擔。以目前情況來看，德國每度電的輸電費用大約6.65歐分（約新台幣2.3元），在補貼實施後，預計會降到每度2.86歐分（約新台幣1元），降幅高達57%。換算下來，家庭平均每度電可以少付1.52歐分（約新台幣0.5元），是讓整體電價下降約4%的關鍵。

除了補貼輸電費，德國政府還規劃將工業和農業用戶的電力稅率降到歐盟允許的最低標準，希望能減輕能源密集型產業的壓力，提升德國企業在國際市場的競爭力，避免因電費過高而導致投資或生產外移。

這項補貼計畫將由德國四大輸電業者共同執行，資金來源則來自「國家氣候與轉型基金」。除了直接補貼現有的輸電成本外，這筆錢也會用來投資電網基礎建設，確保系統能長期維持穩定。根據規劃，方案仍需德國聯邦國會審查，最晚會在12月5日前表決，一旦通過，將於2026年正式上路。

相比之下，台灣因為立法院刪除了對台電的補助，只能讓10月電價上漲，住商成本仍增加。德國選擇由政府投入巨額補貼，直接讓人民和企業受惠電價下調，而台灣卻走向電價上調，兩國雖都有補貼政策，但刪除與順利通過結果顯然不同。

