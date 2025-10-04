好消息！馬太鞍溪臨時土堤2860公尺完工 下階段加高至5公尺

馬太鞍溪臨時土堤今早完工。（取自防汛抗旱粉絲團 ）

〔記者林菁樺／台北報導〕花蓮馬太鞍溪潰壩釀災，外界關切臨時土堤進度，現場搶修進度傳來好消息。經濟部水利署團隊日夜趕工，今（4）日上午完成全長2860公尺的臨時土堤，已具備初步防護功能。水利署表示，下一階段將把土堤從3公尺加高至5公尺，並在外層加裝鋼網與混凝土噴覆層，採用隧道工程常見的強化工法，以提升堤防的穩定性與防水效果。

水利署指出，馬太鞍溪下游堤防多處溢堤受損2860公尺、河道淤積1000萬立方公尺災情，堰塞湖事件攜帶大量土砂及瞬間洪峰水流屬極端罕見，流量高達8860cms，遠超過馬太鞍溪設計保護標準100年重現期流量2040cms，造成沿岸多處堤防溢堤受損，災害發生後，水利署於9月23日立即成立前進指揮所，並動員所屬14個分署全力投入人力與機具搶險，民間業者皇昌營造、立順瀝清及中興電工也發揮企業社會責任即時支援，國軍提供夜間照明設備，搶險工作分階段進行，第一階段已於10月4日完成3公尺高土堤，共構築三道防護層，依序設置鼎塊、太空包及土堤，可達一定防護標準。

水利署長林元鵬感謝民間廠商CSR投入機具、人力及材料協助、台電公司機具及國軍夜間照明支援，還有與水利署合作的廠商均第一時間趕往災區救災，方能在這麼短的時間內完成初步的臨時堤防構築，水利署將持續加固堤防並加高至5公尺，以提升防洪能力。

經濟部長龔明鑫10月2日赴現場督促進度與品質時，也指示水利署在土堤前方加設鋼網與混凝土進行表面處理，此為隧道工程常用之襯砌工法，可強化防水性，預計於10月11日完成。後續目標於2026年汛期前，完成受損堤防復建工作，恢復原有防洪保護水準。此外，應對河道嚴重淤積問題，水利署規劃分三階段辦理緊急疏濬：今年底前完成疏濬100萬立方公尺、明年汛期前累計疏濬300萬立方公尺、明年底前累計疏濬600萬立方公尺，此措施將有效降低深水槽高程，恢復河道通洪能力，確保堤防安全。

另外，經濟部也在臉書闢謠，外傳「防災僅靠太空包導致市區淹水」的說法並不正確。實際上，網路流傳照片中的地點並非光復一、二、三號堤防位置，且太空包只是用來增加堤防高度的輔助措施，並非主要防線。

經濟部表示，馬太鞍溪原有堤防高度已符合百年洪水流量標準，且災前已完成42.5萬噸清淤，相當於3.5萬多輛卡車的運輸量。不過，這次強降雨帶來的土砂流量超過安全保護標準4倍以上，導致下游沿岸堤防多處溢流。水利署在災後第一時間啟動加高、加厚工程，並加強浚深河道，降低後續再淹水的風險。

經濟部強調，堤防重建與加固工程持續進行，後續將依河勢、流速與環境變化，評估增設高強度護體材料，強化未來防禦力，守護花蓮居民家園安全。

