傳中國提投資美30兆元、促廢國安限制 博明：形同將美納入一帶一路

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國正推動川普取消中國在美交易的國安限制，並提出1兆美元（30.4兆台幣）投資計畫，若相關提案達成協議，將顛覆美國長達10年的對中政策，美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）直言，允許中國對美投資激增將是對北京的重大讓步，美國形同成為「一帶一路」倡議的一部分。

知情人士也說，中國國家主席習近平的談判代表亦要求降低中企美國廠從中國進口零組件與原料的關稅。相關方案是在上月雙方於馬德里舉行的貿易談判中提出來的。在會議上，美中達成一個架構協議，讓中國社群巨頭TikTok繼續在美國營運。

知情者透露，今年稍早中國提出1兆美元的投資數據，不過目前雙方正在討論的潛在投資規模尚不清楚。

在馬德里會談後，美國貿易代表葛里爾受訪表示，雙方討論了「中國公司在美國的投資環境」。幾天後，習近平致電川普，敦促對中國企業投資美國創造條件。

報導指出，中國上述提議是其一系列大膽要求的一部分，其中包括敦促美國改變數十年的對台立場，這是華府的另一條紅線。相關提議也代表美國對中國貿易立場的改變。在川普第一任期時的相關貿易談判聚焦美國出口產品的採購，而非對美投資，投資領域向來受到美國嚴格的國安審查。

川普第一任期時的副國安顧問博明表示，允許中國對美投資激增，將是對北京的重大讓步，「這相當於美國成為『一帶一路』倡議的一部分」。他意指2013年中國推動的1兆多美元全球基建支出計畫，以提振其經濟與安全利益，及其政治影響力。

川普已將美國與中國以及與其他國家的經濟關係再平衡，作為其第二任期的貿易戰略支柱，自他1月上任以來，一再宣稱已取得17兆美元的投資承諾。他也表示，他與中國的首要任務是「達成一項重大協議」。

北京1兆美元的投資規模將使其他國家的承諾相形見絀。歐盟承諾未來4年，歐洲企業對美投資規模為6000億美元，日本簽署5500億美元對美投資計畫，而南韓正就3500億美元的投資結構進行討論。

