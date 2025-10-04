一秒回到童年！長大也會買來吃的4款零食

Glico Bisco餅乾是許多日本人的童年回憶。（圖取官網）

〔財經頻道／綜合報導〕日本美食作家Akashi分享，有4款好吃的兒童零食就算成年了也會買來吃，包括Glico Bisco餅乾、Calbee蔬菜餅乾、迷你版甜甜圈Young Donuts及超萌動物餅乾，這幾款零食超商及超市都還有賣。

日本雅虎報導，美食作家Akashi分享許多人熟悉的兒童零食，其中4款零食就算是長大了還是會想買來吃。

Calbee 蔬菜餅受到不少消費者喜愛。（圖取自官網）

1、Glico Bisco：這款餅乾是Akashi目前都持續隨身攜帶的零食，特別是身體感覺不舒服的時候，就會想吃Bisco。另外，這款餅乾保存期限比較長，也可以用作緊急狀況的備用食品。

2、Calbee 蔬菜餅：身為媽媽的Akashi發現這款零食裡有5種蔬菜，聽起來就比一般零食更讓人安心！即使孩子現在都長大了，還是會買來吃。

3、動物餅乾：這款餅乾味道簡單，卻會讓人回味無窮，忍不住一直買。倒不是說它有多好吃，但看到就會買。

4、迷你版Young Donuts：這款甜甜圈在永旺超市售價為每個40日圓（不含稅，約台幣8.4元）雖然便宜，味道卻非常好，每次吃都讓人印象深刻。

