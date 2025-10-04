勞動部雲嘉南好時光靚市集登場 洪申翰：持續支持多元就業方案

黃詠文結合自家經營40年老茶園自創手搖飲品牌，盼讓民眾喝到一杯好茶。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕勞動部勞發署雲嘉南分署，今（4）日在雲林古坑228紀念公園舉辦「好時光靚市集」，集結34家透過「多元就業方案」及「微型創業鳳凰計畫」商家展出其特色，有來自嘉義中埔的黃詠文使用自家經營茶園茶葉，自行創出手搖飲品牌，盼讓消費者更安心。勞動部長洪申翰出席表示，許多單位盼能持續性支持，勞動部將持續協助。

39歲黃詠文是茶園第二代，她透過微型創業鳳凰貸款計畫，成立「仙來搖搖」手搖飲品牌，並順利度過疫情的衝擊。她表示，自家茶園坐落在阿里山高山茶產區石棹，有將近2公頃的茶園，到目前為止已經營40年，不過發現喝茶的年輕族群已不多，大多數人喜歡手搖飲，加上自己小孩常吵著想喝飲料，因此創業打造自己品牌。

勞發署在雲林古坑舉辦「好時光靚市集活動」，共34家輔導單位展現特色。（記者李文德攝）

黃詠文表示，包括紅茶、青茶等，都是使用自家茶園的茶葉，希望讓消費者可以喝到一杯安心的好茶。

另雲林縣華南社區發展協會透過勞動部「多元就業方案」輔導7年。協會專案督導賴雅玫表示，多元就業計畫除了協助社區開發20多種特色產品外，更重要是培養多元人才，將行銷、組織等技能融入，更有人轉換職場已當上小主管職位，顯見多元計畫的成效。

洪申翰表示，好時光靚市集絕非一場展售活動，是展現勞動部長期推動多元就業與創業政策的重要成果，近3年來全國逾8000人透過「多元就業開發方案」和「培力就業計畫」獲得就業機會，且為地方注入產業活力，受輔導的單位不斷反映希望期望政府持續支持，承諾絕對不會是曇花一現，勞動部一定會長期支持。

勞動部長洪申翰出席活動。（記者李文德攝）

