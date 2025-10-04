赴日荷包看緊！京都調高住宿稅 最高「每人每晚」達2千元

為了減少遊客數量，日本京都市政府將從明年3月1日起向遊客徵收「每人每晚」最高達到1萬日圓（台幣2千元）的住宿稅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕為了減少遊客數量，日本京都市政府將從明年3月1日起向遊客徵收「每人每晚」最高達到1萬日圓（台幣2千元）的住宿稅。將用於改善城市基礎設施和緩解交通擁堵的措施。

官員解釋說，根據分階段稅收制度，每晚住宿費用為10萬日圓（台幣2萬元）或以上的酒店將被徵收1萬日圓（台幣2千元）的稅。總務大臣於10月3日批准了京都市的修改提案。總務省官員表示，此次徵收的稅率將是日本最高的。

請繼續往下閱讀...

市政府官員一直在盡力試圖減輕失控旅遊業的影響。這影響範圍從擁擠的市政公車到街景，再到歷史遺跡。

市政府今年3月向旅遊部提出提高住宿稅的申請，表示「遊客也必須承擔應對過度旅遊的措施費用」。這是自2018年10月引入住宿稅以來的首次上調。

住宿費愈高 徵稅金額愈多

對於住宿費用低於6000日圓（台幣1236元）的客人，新的稅率將維持在每人每晚200日圓（台幣41元）。住宿費用在6000日圓至20000日圓（台幣4千元）之間的客人，稅費將從200日圓增加到400日圓。

對於住宿費用在2萬日圓至5萬日圓（約台幣1萬元）以下的，住宿稅將從500日圓上調至1000日圓（台幣200元）。對於住宿費用在5萬日圓至10萬日圓以下的，住宿稅將從1000日圓上調至4000日圓（台幣824元）。

住宿費用在10萬日圓（台幣2萬元）及以上的，住宿稅將從1000日圓上調至1萬日圓（台幣2千元）。學校旅行的學生和陪同人員仍將享有免稅待遇。

修訂後，京都市的住宿稅收入預計將增加約一倍，從本財年的約59.1億日圓（台幣12.2億元）增加到下一財年的126億日圓（台幣25.9億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法