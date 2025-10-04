就愛舊車！捷克人均汽車持有量全球第4 平均車齡全球第2

捷克總統帕維爾（左）和葡萄牙總統馬德索薩（右）站在一輛雷諾21TSE 前，該輛車由葡萄牙前總統蘇亞雷斯在1989年贈予捷克前總統哈維爾。（歐新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕捷克《布拉格國際廣播電台》報導，根據歐盟統計局的數據，捷克的人均汽車持有量位居全球第4，意味捷克民眾十分依賴自駕出行，但捷克人的汽車老舊程度也高居全球第2，平均汽車使用年限超過16年。

據報導，過去15年來，捷克人對私家車輛的依賴程度日益加深。捷克交通部最近報告指出，截至去年年底，在捷克註冊的乘用車超過650萬輛，相當於每4個成年人就擁有3輛汽車。2021年的人口普查顯示，超過60％的捷克人表示他們開車上班，與10年前的人口普查相比大幅增加。

請繼續往下閱讀...

不出所料的是，首都布拉格的汽車出行比例在全國排名最低，這得益於廣泛的公共交通網路。至於在捷克其他地區，自駕出行更為普遍，尤其是西部和南部地區，例如有「溫泉小鎮」之名的卡羅維瓦利（Karlovy Vary）地區，有多達75％的人每天開車上班。

值得注意的是，捷克去年的平均汽車使用年限超過16年，是歐盟平均汽車使用年限最短的盧森堡的2倍，而2014年的平均汽車使用年限則為14年。儘管人們每年都在緩慢更換乘用車，但交通部發現，新註冊的汽車數量與註銷的汽車數量相當。照此速度，更換所有汽車需要29年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法