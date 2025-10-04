Visa印度裔主管淪H-1B難民 崩潰勸世文曝光了

川普政府提高H-1B簽證費用至每人每年10萬美元，引發外籍專業人才恐慌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府宣布提高H-1B簽證費用至每人每年10萬美元（約台幣304萬），為現行費用的100倍，大批簽證持有者緊急返美，尚未取得H-1B的專業人才則恐慌不已。Visa印度裔主管瑞迪（Shreya Mishra Reddy）坦言之前三度沒抽到H-1B已經很崩潰，如今H-1B簽證費又大幅調高，他認為自己為美國做出巨大的經濟和技術貢獻，現在卻不得不離開，心中百感交集，勸有意追尋美國夢的人別孤注一擲來到美國。

《商業內幕》報導，瑞迪2021年12月赴美國杜克大學攻讀工程管理碩士。2022年畢業後，隔年在Visa公司擔任技術專案經理。

儘管瑞迪很想繼續在美國工作和學習，之前卻2次沒有抽中H-1B簽證，他說，2025年4月得知自己第三次沒有拿到H-1B時，「我在辦公室裡崩潰了」。後來得知川普政府計劃對申請H-1B 簽證的雇主收取 10 萬美元的費用時，「我感覺我的處境越來越糟了」。

瑞迪說，自己持F-1學生簽證赴美求學，身為STEM學生，可以透過OPT（Optional Practical Training，OPT一種工作許可證）在美國額外停留三年。目前三年學生工作許可證將於 2026 年 1 月到期，很可能必須在此之前離開美國。

他強調，川普政府正推行其認為對國家最有利的移民政策，來美的風險越來越大。他直言，「只有當你的學生工作許可證到期後，即使你拿不到H-1B簽證，也願意離開美國，那麼來美國學習才是明智之舉。」

對於想要一圓美國夢的人，瑞迪建議不應該孤注一擲來到美國，或把所有的雞蛋都放在這個籃子裡。

瑞迪有感而發的說，「我為美國做出了巨大的經濟和技術貢獻，在這裡工作4年，現在卻看不到未來，不得不離開，心中百感交集。」

