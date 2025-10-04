駐美大使俞大㵢:：關稅協定是台美雙贏局面

駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢（左）參與長榮航空首航台北-達拉斯典禮。圖右為長榮航空總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢參與長榮航空首航達拉斯-桃園典禮會後指出，關稅協定是台美雙贏局面，根留台灣很重要，但世界需求在增加，而台灣是美國最好的夥伴。

俞大㵢說，美國對等關稅後，台灣廠商在美群聚的聚落越來越大，除已經很多台商在美投資，未來也會吸引更多廠商來此，因此長榮航空首航達拉斯不是意外，主要是美國在AI、高科技計畫等很多是在德州，而台灣是最適合的夥伴，未來台灣廠商在德州參與更多，台商會增加更多投資在美，這是貿易趨勢。

至於台美合作採取科學園區的方式是否落腳德州，俞大㵢說，科學園區概念在美設立這是很好的概念，但沒有肯定是在德州，美國看到台灣工業區的成功案例，也希望美國工業升級，過去十年前，台灣到中國投資占比是80%-84%，去年不到7%，而去年到美國投資增加到40%，川普希望加重美國工業化，符合我們目標。

俞大㵢說，德州是成長最快區域的區域之一，但美國每個州有提供適當的誘因，例如水、電、土地等優惠，台灣是最適合的夥伴。

俞大㵢指出，對台美合作看法非常正面，不僅是來美國投資，也要透過透過台美大學聯盟，推動美國培養人手，培育當地人到台廠工作。

