自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

駐美大使俞大㵢:：關稅協定是台美雙贏局面

2025/10/04 14:05

駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢（左）參與長榮航空首航台北-達拉斯典禮。圖右為長榮航空總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢（左）參與長榮航空首航台北-達拉斯典禮。圖右為長榮航空總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢參與長榮航空首航達拉斯-桃園典禮會後指出，關稅協定是台美雙贏局面，根留台灣很重要，但世界需求在增加，而台灣是美國最好的夥伴。

俞大㵢說，美國對等關稅後，台灣廠商在美群聚的聚落越來越大，除已經很多台商在美投資，未來也會吸引更多廠商來此，因此長榮航空首航達拉斯不是意外，主要是美國在AI、高科技計畫等很多是在德州，而台灣是最適合的夥伴，未來台灣廠商在德州參與更多，台商會增加更多投資在美，這是貿易趨勢。

至於台美合作採取科學園區的方式是否落腳德州，俞大㵢說，科學園區概念在美設立這是很好的概念，但沒有肯定是在德州，美國看到台灣工業區的成功案例，也希望美國工業升級，過去十年前，台灣到中國投資占比是80%-84%，去年不到7%，而去年到美國投資增加到40%，川普希望加重美國工業化，符合我們目標。

俞大㵢說，德州是成長最快區域的區域之一，但美國每個州有提供適當的誘因，例如水、電、土地等優惠，台灣是最適合的夥伴。

俞大㵢指出，對台美合作看法非常正面，不僅是來美國投資，也要透過透過台美大學聯盟，推動美國培養人手，培育當地人到台廠工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財