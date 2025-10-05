社宅招租大潮》社宅招租大潮將至 未來3年4.1萬餘戶進入供給端

臺南社宅「新都安居A」實品屋。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕3年內社宅將出現招租大潮，根據國家住宅與都市更新中心透露，雖然今年底的社宅招租戶數僅4396戶，不過，2026至2028年的未來3年預計會釋出4.1萬戶招租，屆時中央可掌握的全台社宅招租量體將超過4.5萬戶，直接躍升全台最大房東。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，社宅完工量持續累加，若全面投入租屋市場，將形成建立一塊很大的穩定租屋供給來源，加上區位、租金上有優勢，勢必會顛覆既有的租屋市場，若量體再持續增加，說不定會進一步影響民眾購屋決策。

房產業者認為，政府積極興建社宅是正確方向，且能讓符合資格的民眾降低居住負擔與享受穩定的租期與租屋環境。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，未來幾年社宅供給量放大主因，是中央親自跳下來主辦興建，再加上地方政府配合，促使社宅在全台遍地開花，甚至達成社宅環島的目標。而在社宅總數量持續擴張後，接下來可能衍生出社宅管理問題，也是後續要面臨的全新挑戰，尤其要維持良好社宅品質，必須貫徹嚴格的規約與記點制度。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示，房地產不管是租賃還是買賣市場都要看供需法則，倘若社宅數量在供給端能夠持續增加，在社宅品質較佳的前提下，能夠滿足部分租屋民眾需求，更會減少租金持續走揚的壓力，不過，後續的管理與租約到期後等租客處置都會是考驗。

黃舒衛認為，社宅逐步要從量的滿足到質的提升，也代表著台灣社宅政策從規模開發，推進到規模化營運管理，這將是房地產服務升級的新領域、新挑戰，也是同步處理長照、少子女化等社會議題的關鍵起點，作為全台最大房東的國家住都中心，必須在契約、管理、營運、服務等全方位升級。

