關稅衝擊！減班休息人數逾8500人 洪申翰：全力穩住勞工及產業

2025/10/04 13:40

因美國對等關稅影響，我國已有8505名勞工減班休息，洪申翰強調會全力以赴穩住勞工及產業。（記者李文德攝）因美國對等關稅影響，我國已有8505名勞工減班休息，洪申翰強調會全力以赴穩住勞工及產業。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕受美國對等關稅影響，我國因此減班休息人數持續增加中，根據勞動部最新統計，9月底休息人數達8505人。勞動部長洪申翰今（4）日到雲林受訪表示，面對國際經貿的不確定性，會全力以各種方式穩住勞工與產業。

根據勞動部統計，全台減班休息人數從7月中旬就達到3196人，直至9月底減班人數達8505人，行政院長卓榮泰日前請勞動部針對產業出現減班休息情況說明，勞動部當時指出，減班休息通報的行業集中在金屬製品製造、機械設備製造，以及運輸工具製造業等。

洪申翰今早出席勞發署雲嘉南分署在雲林舉辦的「好時光靚市集」。他表示，減班休息數字確實尚在增加，但增幅有所趨緩，勞動部會持續給減班休息勞工「最大力的支持」，也推出強化版僱用安定措施，提供減班休息勞工薪資差額7成補貼，會撐住這些勞工留在原本的工作崗位上，不落入失業、轉業。

洪申翰強調，很多傳統產業勞工是中高年齡，如面對轉業或要再找工作，都是大挑戰，盼用這個方式給予減班休息的勞工更多支持，後續面對國際經貿不確定的情勢，還是會全力以赴，並且用各種方式，穩住勞工及產業。

